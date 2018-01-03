Wilders'ten Diyanet'e 'çocuk istismarı' tepkisi: Türk büyükelçilerini sınır dışı edin

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesindeki 'buluğ çağı' tanımlaması Hollanda'da da yankı buldu. Ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders,'9 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceği' yönündeki tartışmalı ifadeyi 'barbarlık' olarak nitelendirerek, bütün Batı ülkelerini Türk büyükelçileri sınır dışı etmeye çağırdı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders, Türkiye ve Hollanda medyasındaki ilgili haberleri Facebook hesabından paylaştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 'Türkiye ile iyi ilişkiler istediği' yönündeki açıklamasını anımsatan aşırı sağcı lider "Rutte, Türkiye ve İslamofaşist Erdoğan ile bağları sıkılaştırmak istiyor. Onları kırmak istiyorum. Nedenini aşağıdaki haberde okuyun" dedi.

'TAMAMEN BARBARLIK'

Wilders açıklamasının devamında da "Türk Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 yaşındaki kız çocukların evlenebileceği ve hamile kalabileceğini söylüyor. Aynı Muhammed'in yaptığı gibi. Tamamen barbarlık" ifadelerini kullandı.

'DİYANET'E BAĞLI CAMİLER KAPATILSIN'

PVV Milletvekili Machiel de Graaf da, bu konuda bir yazılı soru önergesi verdi.

De Graaf, Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yanıtlaması istediği önergede, Türkiye ile ilişkilerin derhal kesilmesini istedi.

Türkiye'nin Hollanda'daki diplomatik temsilcisinin sınır dışı edilmesini isteyen aşırı sağcı milletvekili, Diyanet İşleri'ne bağlı camilerin de kapatılmasını savundu.

Graaf, "Muhammed Peygamberi örnek alsa bile, çocuk evliliğinin hiçbir zaman, hiçbir yerde hoşgörü ile karşılanamayacağını Türk yetkililere iletecek misiniz?" diye sordu.

PVV Milletvekili, Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlerin yüzde 70'inin, partisinin uyarısına rağmen Hollanda hükümetinin birlikte çalıştığı Diyanet'in politikalarını desteklediğini savundu.

De Graaf, hazırladığı soru önergesini, Twitter'da açılan #DiyanetKapatılsın etiketiyle de paylaştı.

​Hollanda'nın doğusundaki Enschede kentindeki PVV örgütü de, kentte yapılacak olan Diyanet İşleri'ne bağlı camiyi gündeme taşıdı.

Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyanet, çocuk istismarcısı. Çocuklarınızı koruyun" dendi.

Enschede kentinde yapımı planlanan cami, bir süre önce göç ve İslam karşıtı Pegida örgütünün düzenlediği protesto gösterisi ile de gündeme gelmişti.

Pegida üyelerinin, caminin yapılacağı alanda yaptığı gösteri sırasında bir haç işaretine domuz kanı sürülmüştü. Enschede Belediyesi, bu nedenle aşırı sağcı örgüt hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Hollanda'da Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı 143 cami bulunuyor.

Diyanet'in internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü'nde yer alan "İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir" ifadelerine bazı kadın ve çocuk dernekleri, tepki göstermiş, Diyanet'i 'çocuk istismarı' ve erken evlilikleri meşrulaştırmakla suçlamıştı.

Diyanet ise "Erken yaşta evliliklere onay vermedik, vermeyeceğiz" sözleriyle eleştirilere yanıt vermişti.

Sözlükteki nikâh maddesinde şu ifadeler yer alıyor: "Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikâhlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur"