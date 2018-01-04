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    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin

    Almanya: ABD'nin Ukrayna'ya silah satışının krize çözüm sağlayacağından kuşkuluyuz

    © REUTERS/ Gleb Garanich
    Avrupa
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    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD’nin Ukrayna’ya silah satış kararının krize çözüm sağlayacağı hususuna kuşkulu baktıklarını bildirdi.

    Gabriel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Pavel Klimkin ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Gabriel, ABD'nin Ukrayna'ya savunma amacıyla kullanılmak üzere silah satma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gabriel, "Almanya, silah satışının çatışmayı çözmeye yardımcı olacağı konusuna oldukça kuşkulu bakmaktadır" dedi.

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    Ukrayna'nın doğusundaki çatışmanın çözümüne ilişkin oluşturulması düşünülen barış gücünün silahlı Birleşmiş Milletler (BM) gücü olması gerektiğini belirten Gabriel, "Bu barış gücü, sayısı az bir şekilde sadece temas hattında görev yaparak, AGİT gözlem misyonunu korumamalıdır. Tüm bölgede görev yapmalıdır. Aksi halde Ukrayna'da yeni bir sınır daha oluşacaktır" ifadelerini kullandı.

    Donbass'ta ateşkesi sağlamak amacıyla çalışan Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nin Ukrayna ile Rusya'nın doğrudan bağlantı kurmasını sağlayan bir işlev gördüğüne dikkat çeken Gabriel, bir süre önce merkezden geri çekilen Rus subayların tekrar görev yapması gerektiğinin önemini anlattı.

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    © Sputnik/ Sergey Kuznecov
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    Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ise ABD'den satın alınacak silahlarla ilgili olarak, "Bu silahlar saldırı için kullanılmadığından bu kararın çatışmaları artıracağı da söylenemez" şeklinde konuştu.

    Ayrıca Klimkin, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına rağmen bazı Batı menşeili markaların Kırım'daki faaliyetlerini siyasi ve hukuki olarak engelleyeceklerini dile getirdi.

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    Etiketler:
    Avrupa Birliği, AGİT, Sigmar Gabriel, Pavel Klimkin, Almanya, Ukrayna
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