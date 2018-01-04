Almanya: ABD'nin Ukrayna'ya silah satışının krize çözüm sağlayacağından kuşkuluyuz

Gabriel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Pavel Klimkin ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Gabriel, ABD'nin Ukrayna'ya savunma amacıyla kullanılmak üzere silah satma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gabriel, "Almanya, silah satışının çatışmayı çözmeye yardımcı olacağı konusuna oldukça kuşkulu bakmaktadır" dedi.
Donbass'ta ateşkesi sağlamak amacıyla çalışan Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nin Ukrayna ile Rusya'nın doğrudan bağlantı kurmasını sağlayan bir işlev gördüğüne dikkat çeken Gabriel, bir süre önce merkezden geri çekilen Rus subayların tekrar görev yapması gerektiğinin önemini anlattı.
Ayrıca Klimkin, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına rağmen bazı Batı menşeili markaların Kırım'daki faaliyetlerini siyasi ve hukuki olarak engelleyeceklerini dile getirdi.
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