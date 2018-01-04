Macron'dan müttefiklerine eleştiri: Bizi İran'da neredeyse savaşa götürecekler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birçok bakımdan müttefikleri olan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın resmi açıklamalarının neredeyse İran'da kendilerini savaşa götürecek açıklamalar olduğunu söyledi.
'İRAN'LA DİYALOG İÇİNDE OLUNMALI'
İran ile diyalog içinde olunmasının önemine değinen Macron, bu ülkeye yönelik uluslararası baskının artırılması ancak ilişkilerin kesilmemesi gerektiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Macron, "Birçok açıdan müttefikimiz olan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın resmi açıklamaları görüyoruz ki neredeyse İran'da bizi savaşa götürecek açıklamalardır" değerlendirmesini yaptı.
Macron says must maintain ties w/Iran "because otherwise an axis of evil is being surreptitiously rebuilt // Official narrative from US, Israel, KSA, our allies in many ways, is almost leading us to war in Iran" adding it's "a deliberate strategy by some" https://t.co/Vb55c1p44P— Rym Momtaz ريم ممتاز (@RymMomtaz) 3 January 2018
Bu koşullarda bir denge kurulmasının önemli olduğunu dile getiren Macron, İran'ın eylemlerini sınırlandırmaya yönelik bir strateji belirlenmesi gerektiğini savundu.
Macron, İran ile ilişkilerin kesilmesi durumunda şiddetli çatışmaların çıkabileceği uyarısında bulundu.
Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, İran'da hayat pahalılığı gerekçesiyle bazı şehirlerde düzenlenen gösterilerin sona erdirildiğini savunmuştu.
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