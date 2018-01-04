Yunanistan Adalet Bakanı: Darbeci askerler Türkiye'de işledikleri suçlar için burada yargılanabilir

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 gün sonra Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan darbeci 8 asker konusuna yeni bir boyut getirdi.

'BU OLASILIĞI İNCELİYORUZ'

Kondonis, düzenlediği basın toplantısında, darbeci askerlerin Türkiye'de işledikleri suçlar için Yunan Ceza Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca Yunanistan'da yargılanabileceklerini söyledi. Bakan, Yunan hükümetinin bu olasılığı incelediğini belirtti.

Kondonis, darbeci askerlerin Yunanistan'da yargılanabilmeleri için Türkiye'nin talepte bulunması gerektiğini de kaydetti.

'BAŞBAKAN ÇİPRAS ASKERLERİN ADİL OLARAK YARGILANMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ'

Kathimerini gazetesinin aktardığına göre Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Atina'daki görüşmesinde yaptığı açıklamaya atıf yapan Adalet Bakanı "Başbakan askerlerin adil olarak yargılanması gerektiğini söyledi" dedi.

Hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos'ın daha önce yaptığı 'askerlerin Türkiye'ye iadesi konusu kapanmıştır' sözlerini de yineleyen Adalet Bakan Kondonis ı "Yüksek Mahkeme'nin kararına kesinlikle saygı gösteriyoruz" dedi.

Hükmet Sözcüsü Tzanakopoulos'un açıklaması Yunanistan'ın 8 askerden birine iltica hakkı tanımasına Ankara'nın sert tepki göstermesi üzerine gelmişti.