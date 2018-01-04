Merkel yeniden başbakan olursa 'halefini ilan edecek'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir kez daha büyük koalisyon kurup 4. kez başbakanlığı garantilemesi halinde CDU'daki halefini ilan edeceği belirtildi. Merkel'in gönlünde yatan halef, Saarland eyaletinin kadın başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer (kısaca AKK).

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Almanya'da 100 gündür hükümet kurulamadı

Almanya'da 24 Eylül 2017'de düzenlenen genel seçimden birinci çıkan Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel, üst üste 4. kez başbakan olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken bu kez koalisyon hükümeti kurmakta çok zorlanıyor. Merkel, Hür Demokratlar ve Yeşiller'le 'Jamaika' koalisyonu kurma çabalarının çökmesinin ardından, bir kez daha Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile büyük koalisyon (GroKo) oluşturmaya yöneldi, ama pek çok pürüzle karşılaştı. Bunların aşılması halinde bile GroKo'nun şubat ortası-sonu gibi kurulabileceği belirtiliyor.

​BERLİN'E ÇAĞIRIP BAKAN YAPACAK

Der Spiegel dergisinin haberine göre Merkel bunca zorluğu aşması halinde artık CDU'daki halefini ilan edecek. GroKo anlaşmasına varılırsa Saarland Eyaleti Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'i federal hükümette bakan olması için Berlin'e çağırarak ilk adımı atacak.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Merkel'e partisinden istifa çağrısı

Almanya'da kısaca AKK diye söz edilen 55 yaşındaki Annegret Kramp-Karrenbauer, üç çocuk annesi, siyaset bilimci, 'derin' güneybatı bölgesinden geliyor ve katolik. Yani görünüşte Merkel'in tam tersi. Ama Merkel'le pek çok ortak noktası var. Eski CDU'lu Başbakan Helmut Kohl'ün Merkel'i halefi olarak sunmaya çalıştığı dönemde ''Ondan olmaz'' tepkisini veren partililer şimdi de aynı tepkiyi AKK'ye gösteriyor.

HAZIR CEVAP VE ESPRİLİ

Der Spiegel dergisinee göre ilk bakışta kıymeti anlaşılamayan bu iki kadın, birbirlerini gayet iyi anlıyor. AKK yakın çevresine göre hızlı düşünen, hazır cevap ve esprili bir kişilik. Dışardan vasat ve sıkıcı bulunan Merkel için yakın çevresi de böyle konuşuyor.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Merkel, Deniz Yücel'in eşiyle görüştü

CDU'nun vitrininde Julia Klöckner ve Ursula von der Leyen gibi AKK'den daha 'karizmatik' bulunan kadın siyasiler yer alıyor. Ancak AKK'nin onlara bir üstünlüğü var. Seçimleri kazanıyor. 2012'de Saarland'da 'Jamaika' koalisyonun çökmesini sağlayıp sonunda eyalet başbakanı olan AKK, 2017'de oyların yüzde 40'tan fazlasını alıp net zafer kazandı. Eyaleti dışında fazla tanınmasa da zaman içinde CDU içinde sözü geçen konuma geldi.

ÖNEMLİ DANIŞMAN

Saarland'da misyonunu tamamladığı ve Berlin'e gidip muhtemelen çalışma ve sosyal işler bakanlığı pozisyonundan tüm Almanya'ya açılmasının vaktinin geldiği konuşulan AKK'nin, Konrad Adenauer Vakfı'nın önde gelen dış politika uzmanı Nico Lange'yi kendisine danışman yapması dikkat çekti.