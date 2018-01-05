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    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Popülist ve kısa soluklu düşüncelerin yerini pragmatik yaklaşımlar almalı

    © AA/
    Avrupa
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman medyası için kaleme aldığı yadzıda popülist, kısa soluklu ve ben merkezci politik düşünceler yerini pragmatik yaklaşımların alması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, Almanya ile 'yeni bir başlangıç' önerisi de beklendiğini söyledi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA/ Cem Özdel
    Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya: Türkiye sizin sömürgeniz mi?
    DW Türkçe'nin aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Sigmar Gabriel ile yarın yapacağı görüşme öncesinde Alman Funke Medya Grubu için bir makale kaleme aldı. Bakan, güvenlikten ekonomiye, mülteci krizinden terör örgütlerine karşı mücadeleye kadar birçok alandaki işbirliğine değinerek, iki ülke ilişkilernde 'yeni bir başlangıç' yapılmasını önerdi.

    2017 yılının Türkiye- Almanya ilişkileri açısından zor bir yıl olduğunu belirten Çavuşoğlu, aşılması gereken birçok zorlukla dolu bir dönemde her iki tarafın da ilişkilerde yeni bir başlangıçtan yana olduğunu ifade etti.

    'TÜRKİYE, SON 15 YIL İÇİNDE MUAZZAM GELİŞTİ'

    Çavuşoğlu kaleme aldığı makalede, kriz sarmalının kırılması ve karşılıklı anlayışın geliştirilebilmesi için dört öneride bulundu. Öncelikle iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerini eşit değerde iki partner olarak değerlendirmesi gerektiğini  belirten Çavuşoğlu, 'Türkiye’nin son 15 yıl içindeki muzzam gelişiminin' tanınması gerektiğini kaydetti.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS/ Yiannis Kourtoglou
    Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya: Popülizmin gözü kör olsun
    'GÜVENİLİR VE GEREKTİĞİNDE RESMİ OLMAYAN GÖRÜŞMELER'

    Bakan, ikinci öneri olarak iki ülke arasındaki diyaloğun üst seviyede, güvenilir ve gerektiğinde resmi olmayan görüşmeler yoluyla da sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in memleketi Goslar kentine yapacağı ziyarete dikkat çeken Çavuşoğlu, bu ziyaretin bu yöndeki çabaların bir parçası olduğunu belirtti.

    'KARŞILIKLI EMPATİ'

    Çavuşoğlu, üçüncü olarak "popülist, ben merkezci ve kısa soluklu iç politik düşüncelerin yerini pragmatik yaklaşımların alması gerektiğini" kaydetti. Bakan, "dördüncü ve belki en önemli nokta" diye nitelendirdiği önerisinde de karşılıklı olarak daha empatili bir dil kullanılması gerektiğini ifade etti.

    'ALMAN DOSTLARIMIZ BİZİ DAHA İYİ ANLASIN'

    Mevlüt Çavuşoğlu Hamburg'da
    © AA/ Dışişleri Bakanlığı / Ahmet Gümüş
    Çavuşoğlu, Almanya'da konuştu: Bize ders vermeye kalkmayın
    15 Temmuz darbe girişimin Türk toplumunda yol açtığı travmanın, Almanya’da tam olarak anlaşılamadığını düşündüğünü belirten Çavuşoğlu, "Alman dostlarımızdan, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu durumu daha iyi anlamalarını bekliyoruz" dedi.

    Bakan, iki ülke ilişkilerinde içinden geçilen zor döneme rağmen güvenlik konusundaki iş  birliğinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, başta IŞİD olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelede istihbarat alanında verimli bir işbirliği olduğunu kaydetti.

    'BEKLENTİMİZ FETÖ VE PKK'YA KARŞI MÜCADELE'

    Çavuşoğlu Almanya'dan en büyük beklentilerini ise 'Almanya'daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine karşı kararlı mücadele' olarak nitelendirdi ve "Birçok yüzü olan FETÖ’nün karanlık tarafının daha iyi anlaşılmasını ve buna uygun gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © Fotoğraf: DHA
    Çavuşoğlu'ndan Türkiye'de tutuklanmamak için güvence isteyen Alman vekile: Saçmalamış
    İki ülkenin ekonomik işbirliğine de değinen Çavuşoğlu, Türkiye ile Almanya arasında ticaret hacminin geçen beş yılda 174 milyar euro'yu bulduğunu ve Almanya'nın 40 milyar euro ticaret fazlası verdiğini hatırlatarak, Türkiye’nin gelecek on yıl içinde de başta ulaşım ve enerji olmak üzere büyük alt yapı projeleri hayata geçireceğini, özellikle de yenilenebilir enerjiler alanında büyük imkanlar olduğunu söyledi.

    'VİZE TALEBİ DOĞAL HAKKIMIZ'

    Çavuşoğlu son olarak ise Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan mülteci mutabakatına değinerek, bu mutabakatın düzensiz göç akınının bertaraf edilmesinde merkezi rol oynadığını kaydetti. Türkiye ve Almanya'nın bu krizde oynadığı öncü rolün diğer AB ülkeleri için de örnek teşkil ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye bu mutabakat çerçevesindeki tüm taahhütlerini yerine getirmiştir. AB'nin özellikle vize liberalizasyonundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi yönündeki talebimiz bizim doğal hakkımızdır" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Sigmar Gabriel, Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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