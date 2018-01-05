Çavuşoğlu: Popülist ve kısa soluklu düşüncelerin yerini pragmatik yaklaşımlar almalı

2017 yılının Türkiye- Almanya ilişkileri açısından zor bir yıl olduğunu belirten Çavuşoğlu, aşılması gereken birçok zorlukla dolu bir dönemde her iki tarafın da ilişkilerde yeni bir başlangıçtan yana olduğunu ifade etti.
'TÜRKİYE, SON 15 YIL İÇİNDE MUAZZAM GELİŞTİ'
Çavuşoğlu kaleme aldığı makalede, kriz sarmalının kırılması ve karşılıklı anlayışın geliştirilebilmesi için dört öneride bulundu. Öncelikle iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerini eşit değerde iki partner olarak değerlendirmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, 'Türkiye’nin son 15 yıl içindeki muzzam gelişiminin' tanınması gerektiğini kaydetti.
Bakan, ikinci öneri olarak iki ülke arasındaki diyaloğun üst seviyede, güvenilir ve gerektiğinde resmi olmayan görüşmeler yoluyla da sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in memleketi Goslar kentine yapacağı ziyarete dikkat çeken Çavuşoğlu, bu ziyaretin bu yöndeki çabaların bir parçası olduğunu belirtti.
'KARŞILIKLI EMPATİ'
Çavuşoğlu, üçüncü olarak "popülist, ben merkezci ve kısa soluklu iç politik düşüncelerin yerini pragmatik yaklaşımların alması gerektiğini" kaydetti. Bakan, "dördüncü ve belki en önemli nokta" diye nitelendirdiği önerisinde de karşılıklı olarak daha empatili bir dil kullanılması gerektiğini ifade etti.
'ALMAN DOSTLARIMIZ BİZİ DAHA İYİ ANLASIN'
Bakan, iki ülke ilişkilerinde içinden geçilen zor döneme rağmen güvenlik konusundaki iş birliğinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, başta IŞİD olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelede istihbarat alanında verimli bir işbirliği olduğunu kaydetti.
'BEKLENTİMİZ FETÖ VE PKK'YA KARŞI MÜCADELE'
Çavuşoğlu Almanya'dan en büyük beklentilerini ise 'Almanya'daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine karşı kararlı mücadele' olarak nitelendirdi ve "Birçok yüzü olan FETÖ’nün karanlık tarafının daha iyi anlaşılmasını ve buna uygun gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" dedi.
'VİZE TALEBİ DOĞAL HAKKIMIZ'
Çavuşoğlu son olarak ise Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan mülteci mutabakatına değinerek, bu mutabakatın düzensiz göç akınının bertaraf edilmesinde merkezi rol oynadığını kaydetti. Türkiye ve Almanya'nın bu krizde oynadığı öncü rolün diğer AB ülkeleri için de örnek teşkil ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye bu mutabakat çerçevesindeki tüm taahhütlerini yerine getirmiştir. AB'nin özellikle vize liberalizasyonundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi yönündeki talebimiz bizim doğal hakkımızdır" ifadelerini kullandı.
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