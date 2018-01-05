Erdoğan, Fransa'da Macron ile bir araya geldi

Erdoğan, Elysee Sarayı'na gelişinde kendisini karşılayan Macron ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, #Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından resmi törenle karşılandı https://t.co/ofOwTNJhdU pic.twitter.com/ELQarZzPKC— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 5 Ocak 2018
Karşılama töreninin ardından heyetler arası resmi öğle yemeğine geçen Erdoğan ve Macron, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Erdogan arrives in Paris to meet Macron https://t.co/rhiaxuiwBo pic.twitter.com/78apixRlNk— Ruptly (@Ruptly) January 5, 2018
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