Erdoğan, Fransa'da Macron ile bir araya geldi

Özel uçak 'TUR' ile TSİ 14.45'te Fransa'nın başkenti Paris'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, Elysee Sarayı'na gelişinde kendisini karşılayan Macron ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

​Karşılama töreninin ardından heyetler arası resmi öğle yemeğine geçen Erdoğan ve Macron, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdogan arrives in Paris to meet Macron https://t.co/rhiaxuiwBo pic.twitter.com/78apixRlNk — Ruptly (@Ruptly) January 5, 2018

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