Stokholm'de patlama: 1 kişi öldü

Polisin açıklamasında göre 60 yaşındaki bir kişi yerde bulduğu cismi eline alınca cisim patladı.
Ağır yaralanan bu kişinin daha sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.
Diğer yaralının da 45 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.
'TERÖR OLAYI DEĞİL'
Polis olayın terörle bağlantısı olmadığını düşündüklerini belirtti.
EL BOMBASI İDDİASI
Expressen ve Aftonbladet gazetesi ise cismin bir el bombası olduğunu yazdı.
Ancak polis sözcüsü Sven-Erik Olsson "Bir şey söylemek için erken. Teknisyenler hala üzerinde çalışıyor. Yaralıların hedef alındığına dair herhangi bir delil yok" dedi.
Olay yerinin polis tarafından kontrol altına alındığı açıklandı.
Man injured after object he picked up near #Stockholm metro explodes https://t.co/FRQW31yohD pic.twitter.com/mNt3Vf8F0K— RT (@RT_com) January 7, 2018
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