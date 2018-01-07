Paris saldırılarının 3. yıldönümü

Fransa'nın başkenti Paris'te IŞİD'in Charlie Hebdo mizah dergisine ve bir koşer marketine yönelik saldırılarında 17 kişinin ölmesinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron diğer yetkililerle birlikte olay yerlerinde yapılan anma etkinliklerine katıldı.
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Le Pen, 11 Mart'ta yapılacak kongrede parti isminin değiştirilmesine sıcak baktığını ve önerilen isimlerin oylanacağını söyledi.
Almanya Başbakanı Merkel, SPD ile kurmayı hedefledikleri büyük koalisyon için bugün başlatılan ön görüşmeler öncesi iyimser konuştu. Merkel, toplumun birliği için birleşmenin önemini vurguladı.
Muhammed adının, Avusturya’nın başkenti Viyana’da geçen yıl doğan çocuklara verilen en popüler isimlerin arasında üçüncü sırada olduğu bildirildi.
İsveç'in başkenti Stokholm'de bilinmeyen bir nedenle bir patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi öld, 1 kişi de yaralandı. Polis patlamanın terör olayı olmadığını açıkladı.
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