Paris saldırılarının 3. yıldönümü

Fransa'nın başkenti Paris'te IŞİD'in Charlie Hebdo mizah dergisine ve bir koşer marketine yönelik saldırılarında 17 kişinin ölmesinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron diğer yetkililerle birlikte olay yerlerinde yapılan anma etkinliklerine katıldı.