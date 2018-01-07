Merkel, Schulz ile koalisyon için umutlu konuştu

Almanya Başbakanı Merkel, SPD ile kurmayı hedefledikleri büyük koalisyon için bugün başlatılan ön görüşmeler öncesi iyimser konuştu. Merkel, toplumun birliği için birleşmenin önemini vurguladı.

© AP Photo/ Michael Probst Merkel yeniden başbakan olursa 'halefini ilan edecek'

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Almanya Başbakanı Merkel, SPD ile kurmayı hedefledikleri büyük koalisyon için bugün başlatılan ön görüşmeler öncesi iyimser konuştu. Merkel, toplumun birliği için birleşmenin önemini vurguladı.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki "büyük koalisyon" ön görüşmeleri bugün Berlin'deki SPD Genel Merkezi'nde başladı.

'BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Beş gün sürecek ön görüşmeler başlamadan hemen önce açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, iyimser bir tutuma sahip olduğu izlenimi vererek, "Başaracağımıza inanıyorum" dedi. Önlerinde "yapacak çok iş olduğunu" belirten Merkel, gelecek günlerde CDU, CSU ve SPD'nin "son derece hızlı ve yoğun" bir biçimde çalışacağını söyledi.

Bu çalışmaların "iyi bir sonuçla sonlanacağını dilediklerini" söyleyen Merkel, görüşmeleri sürdürürken Alman vatandaşların siyaset camiasından "sorunu çözmelerini beklediklerini göz önünde bulunduracaklarını" kaydetti.

Partisinin görüşmelere "istikrarlı bir hükümet için önkoşulları oluşturma" amacıyla girdiğini söyleyen Başbakan Merkel, "Seçmenlerin bize çok büyük bir vazife verdiğinin farkındayız" dedi.

'YAPICI VE SONUCU AÇIK'

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Almanya'da 100 gündür hükümet kurulamadı

SPD lideri ve Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz da ön görüşmelere "yapıcı ve sonucu açık" bir biçimde başladıklarını belirtti. "Biz kırmızı çizgiler çizmiyoruz, aksine mümkün olduğunca fazla kırmızı (sosyal demokrat) politikayı uygulamaya koymak istiyoruz" şeklinde konuşan Schulz, görüşmeler süresince "hızlı" olacaklarını vurguladı.

"Almanlar bu işin hızlıca halledilmesini istiyor" diyen Schulz, gelecek beş günün taraflar arasında "yeterince ortaklık" olup olmadığını belirlemek için yeterli olacağını söyledi.

Almanya'da 24 Eylül'de sonuçlanan seçimlerin ardından henüz hükümet kurulamadı.