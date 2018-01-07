Kayıt
23:58 07 Ocak 2018
Ankara-1°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Marine Le Pen

    Le Pen'in partisi isim değiştiriyor

    © AFP 2017/ Denis Charlet
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Le Pen, 11 Mart'ta yapılacak kongrede parti isminin değiştirilmesine sıcak baktığını ve önerilen isimlerin oylanacağını söyledi.

    Aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) lideri Marine Le Pen
    © REUTERS/ Charles Platiau
    Le Pen'in partisine adli soruşturma
    Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (FN) lideri Marine Le Pen, partisinin isim değişikliği ile ilgili tartışmaların 11 Mart'ta yapılacak kongrede ele alınacağını ve gelecek teklifler arasından partinin yeni isminin belirlenebileceğini bildirdi. Partisinin bir süredir yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında ülkenin kuzeybatısında bulunan Alençon kentine gelen Le Pen, açıklamalarda bulundu.

    'ULUSAL CEPHE'Yİ DEĞİŞTİRİYORSAK İSMİNİ DE DEĞİŞTİRMELİYİZ'

    Le Pen, göreve geldiği 2011 yılından itibaren Ulusal Cephe'yi değişim ve dönüşüm sürecine soktuklarını belirterek, bu çerçevede 80 sorudan oluşan bir anketin parti üyelerine gönderildiğini ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi. Ankete katılım oranını 'inanılmaz' olarak yorumlayan Le Pen, şimdiye kadar 27 bin kişinin soruları yanıtladığına işaret etti. Le Pen, "Ulusal Cephe'yi değiştiriyorsak, ismini de değiştirmeliyiz. Parti zafer şansını yakalayabilmek için dönüşüm sürecini tamamlamalıdır" ifadesini kullandı.

    'MUHALEFET PARTİSİ OLMAKTAN ÇIKIP İKTİDAR PARTİSİNE DÖNÜŞECEĞİZ'

    Le Pen, partisinin 11 Mart'ta yapılacak kongre sonrası yeni bir sürece gireceğine değinerek, muhalefet partisi olmaktan çıkıp iktidar partisine dönüşeceklerini iddia etti.

    Avusturya, Polonya ve Macaristan'da aşırı sağcı partilerin seçim zaferlerini hatırlatan Le Pen, bu yükselişin devam edeceğini ve gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ partilerin mutlak başarı sağlayacağını kaydetti.

    İlgili konular:

    Le Pen Putin’e başkanlık seçimleri için başarı diledi
    Fransa Ulusal Meclisi, Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırdı
    Le Pen: Müttefikimiz AfD'yi tebrik ediyorum
    Le Pen hakkında soruşturma açıldı
    Etiketler:
    Ulusal Cephe (FN), Marine Le Pen, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Macron IŞİD üyesi saldırganların 3 yıl önce Paris'te 17 kişiyi öldürdükleri Charlie Hebdo dergisinin ofisi ve koşer marketin önündeki anma etkinliklerine katıldı. Macron ölenlerin anısına çelenk bıraktı ve 1 dakikalık saygı duruşuna katıldı.
    Paris saldırılarının 3. yıldönümü
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam