Le Pen'in partisi isim değiştiriyor

© REUTERS/ Charles Platiau Le Pen'in partisine adli soruşturma

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (FN) lideri Marine Le Pen, partisinin isim değişikliği ile ilgili tartışmaların 11 Mart'ta yapılacak kongrede ele alınacağını ve gelecek teklifler arasından partinin yeni isminin belirlenebileceğini bildirdi. Partisinin bir süredir yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında ülkenin kuzeybatısında bulunan Alençon kentine gelen Le Pen, açıklamalarda bulundu.

'ULUSAL CEPHE'Yİ DEĞİŞTİRİYORSAK İSMİNİ DE DEĞİŞTİRMELİYİZ'

Le Pen, göreve geldiği 2011 yılından itibaren Ulusal Cephe'yi değişim ve dönüşüm sürecine soktuklarını belirterek, bu çerçevede 80 sorudan oluşan bir anketin parti üyelerine gönderildiğini ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi. Ankete katılım oranını 'inanılmaz' olarak yorumlayan Le Pen, şimdiye kadar 27 bin kişinin soruları yanıtladığına işaret etti. Le Pen, "Ulusal Cephe'yi değiştiriyorsak, ismini de değiştirmeliyiz. Parti zafer şansını yakalayabilmek için dönüşüm sürecini tamamlamalıdır" ifadesini kullandı.

'MUHALEFET PARTİSİ OLMAKTAN ÇIKIP İKTİDAR PARTİSİNE DÖNÜŞECEĞİZ'

Le Pen, partisinin 11 Mart'ta yapılacak kongre sonrası yeni bir sürece gireceğine değinerek, muhalefet partisi olmaktan çıkıp iktidar partisine dönüşeceklerini iddia etti.

Avusturya, Polonya ve Macaristan'da aşırı sağcı partilerin seçim zaferlerini hatırlatan Le Pen, bu yükselişin devam edeceğini ve gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ partilerin mutlak başarı sağlayacağını kaydetti.