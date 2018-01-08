Juncker: Türkiye büyük adımlarla AB'den uzaklaşıyor ancak yakınlaşmak isterse yardım ederiz

Bulgar medyasına konuşan Juncker, "Türkiye ile konuşmayı sürdürmeliyiz. Türkiye büyük adımlarla AB'den uzaklaşıyor ancak yeniden AB'ye yakınlaşmak isterse tabii ki yardım ederiz" ifadelerini kullandı. Gerek Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerekse Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı görüşme Brüksel'in yakın takibindeydi.
'HEMEN MÜMKÜN DEĞİL'
Juncker de, "Mevcut şartlar altında Türkiye'nin hemen üye olması mümkün değil" dedi. Juncker, Ankara'nın sorunları çözmek için yararlı olacağını düşündüğü bir AB-Türkiye Zirvesi düzenlenmesi konusunda ise net bir yorum yapmaktan kaçınarak, "Ne evet ne de hayır diyebilirim" diye konuştu.
Erdoğan'ın görüştüğü Macron ise Türkiye'nin mevcut koşulları sürdüğü takdirde üyelik sürecinden bahsedilemeyeceğini söylemişti.
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