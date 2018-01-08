Yeşiller lideri Cem Özdemir, grup başkanı da olmayacak

Almanya’da 2008 yılından beri yürüttüğü Yeşiller eşbaşkanlığı görevini bırakacağını daha önce duyuran Cem Özdemir, partisinin Federal Meclis Grup Başkanlığı için de aday olmayacağını açıkladı.

Özdemir, "Yeteri kadar destek yok. Bunu kabul etmek zorundayım" dedi.

© AFP 2017/ John MACDOUGALL Özdemir'den Çavuşoğlu'nun Almanya mesajına yanıt

Özdemir, parti eşbaşkanlığı yerine dört yıl boyunca Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanı olarak görev yapmak istiyordu. Yeşiller'de Meclis Grup Başkanlığı görevini 2013'ten bu yana Katrin Göring Eckardt ile Anton Hofreiter sürdürüyor. İkili yeniden aday olacak. Özdemir, gelecek dört yıl boyunca mecliste sadece milletvekili olarak görev yapacak.

Türkiye kökenli Yeşiller lideri Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sert açıklamalarıyla biliniyor. Türkiye'nin son dönemde Avrupa Birliği ülkeleriyle yakınlaşma çabasını değerlendiren Özdemir, bunun Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumla ilişkili olduğunu ileri sürmüştü.