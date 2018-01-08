'Türkiye, 4 Avrupa ülkesindeki İslamofobik olayları araştıracak'

Belçika basını, TBMM'nin Almanya, Belçika, Avusturya ve Fransa'da İslamofobik olayları araştıracak bir komisyon kurduğunu yazdı. Komisyonun çalışmalarına yarın başlayacağı belirtiliyor.

© AP Photo/ Markus Schreiber Almanya'da İslamofobi bilançosu: 3 ayda 208 saldırı

Belçika merkezli Belga haber ajansına göre, komisyonda yer alan milletvekilleri çalışmaları kapsamında, İslamofobinin daha belirgin olduğunu düşündükleri 4 Avrupa ülkesi olan Avusturya, Almanya, Fransa ve Belçika'ya odaklanacak. Komisyonun bu ülkelerden izin alıp yerinde inceleme yapmayı planladığı belirtiliyor.

Ayrıca, komisyonun çalışmalarına yarın başlayacağı kaydediliyor.

Belga'nın haberinde, TBMM'nin bu inisiyatifinin, Avusturya'da yükselen ırkçı söylemlere bir cevap olduğu yorumu yapılıyor. Irkçı söylemler, ülkenin başkenti Viyana’da yılbaşında doğan ilk bebeğin Türk olduğu ortaya çıktığında artış göstermişti.

Diğer taraftan Avusturya, İslam karşıtı söylemleriyle ilk defa gündeme gelmiyor. Avusturyalı siyasetçiler geçen yıl, ülkedeki Müslüman kreşlerinin kapatılmasını önermişti. Bu öneriyi ortaya atan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye’nin AB'de yeri olmadığını da söylemişti.