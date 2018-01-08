Juncker'den AB ülkelerine bütçe uyarısı: Avrupa diğer kıtalara bağımlı hale gelebilir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB bütçesinin uzun vadede artırılması çağrısında bulundu.
2020 SONRASI İÇİN UYARI
Juncker, AB Komisyonu'nun kendi bünyesinde faaliyet gösteren düşünce kuruluşu Avrupa Politika Strateji Merkezi'nin (EPSC) Brüksel'de düzenlediği toplantıda konuştu.
'İNGİLTERE BREXIT'E RAĞMEN MİLYARLAR ÖDÜYOR'
İngiltere'nin AB bütçesine milyarlarca euro kaynak sağladığını ve ülkenin 30 Mart 2019 tarihinde AB'den ayrılacağını anımsatan Juncker, AB bütçesine aktarılan kaynakların bütün üye ülkelere önemli faydaları olduğunu anlattı.
AVRUPA GIDADA DİĞER KITALARA BAĞIMLI HALE GELEBİLİR
Avrupa'nın 1964 yılına kadar tarımsal üretim ve gıda alanlarında kendi kendisine yeterli olmadığını anımsatan Juncker, gıda yeterliliğinin AB desteklemeleriyle sağlanabildiğini, bunun kesilmesi durumunda Avrupa'nın stratejik bir konuda diğer kıtalara bağımlı hale geleceğini ifade etti.
BÜTÇENİN GELİR KALEMİ ÜYELERİN SAĞLADIĞI KAYNAKLAR
AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.
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