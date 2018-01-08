Kayıt
00:36 09 Ocak 2018
Ankara-1°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

    Juncker'den AB ülkelerine bütçe uyarısı: Avrupa diğer kıtalara bağımlı hale gelebilir

    © REUTERS/ Francois Lenoir
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    AB Komisyonu Başkanı Juncker, "AB politikalarını fonlayabilmek için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 1'inden fazlası gerekiyor" dedi.

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB bütçesinin uzun vadede artırılması çağrısında bulundu.

    2020 SONRASI İÇİN UYARI

    Juncker, AB Komisyonu'nun kendi bünyesinde faaliyet gösteren düşünce kuruluşu Avrupa Politika Strateji Merkezi'nin (EPSC) Brüksel'de düzenlediği toplantıda konuştu.

    AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birliğin Durumu konuşması
    © AP Photo/ Jean-Francois Badias
    Juncker: Türkiye büyük adımlarla AB'den uzaklaşıyor ancak yakınlaşmak isterse yardım ederiz
    AB'nin 2020 yılı sonrası yedi yıllık dönemdeki bütçesinin belirlenmesine yönelik, 'Çok Yıllı Mali Çerçeve' hakkında Juncker, "AB politikalarını fonlayabilmek için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 1'inden fazlası gerekiyor" diye konuştu.

    'İNGİLTERE BREXIT'E RAĞMEN MİLYARLAR ÖDÜYOR'

    İngiltere'nin AB bütçesine milyarlarca euro kaynak sağladığını ve ülkenin 30 Mart 2019 tarihinde AB'den ayrılacağını anımsatan Juncker, AB bütçesine aktarılan kaynakların bütün üye ülkelere önemli faydaları olduğunu anlattı.

    Avrupa Birliği
    © REUTERS/ Francois Lenoir
    AB’nin 'en yoksul ülkesi', dönem başkanlığını devraldı
    Juncker, AB'nin gelecek mali perspektifinin iç ve dış güvenlik, istihdam, sosyal uyum, göç, savunma ve Ortak Tarım Politikası (CAP) gibi alanları kesinti yapılmadan fonlamaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

    AVRUPA GIDADA DİĞER KITALARA BAĞIMLI HALE GELEBİLİR

    Avrupa'nın 1964 yılına kadar tarımsal üretim ve gıda alanlarında kendi kendisine yeterli olmadığını anımsatan Juncker, gıda yeterliliğinin AB desteklemeleriyle sağlanabildiğini, bunun kesilmesi durumunda Avrupa'nın stratejik bir konuda diğer kıtalara bağımlı hale geleceğini ifade etti.

    AB (Avrupa Birliği) - Türkiye
    © REUTERS/ Murad Sezer/File Photo
    ​AB: Türkiye’ye 3 milyar euro'luk sığınmacı desteğinin tamamı sözleşmeye bağlandı
    Çok Yıllı Mali Çerçeve, AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen ve böylece bütçe disiplinini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon euro'luk AB'nin mevcut mali çerçevesi 2014-2020 yıllarını kapsıyor.

    BÜTÇENİN GELİR KALEMİ ÜYELERİN SAĞLADIĞI KAYNAKLAR

    AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

    Etiketler:
    Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, Jean-Claude Juncker, Brüksel, İngiltere, Avrupa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    75. Altın Küre Ödülleri
    Kırmızı halıda siyah geçidi: Altın Küre Ödülleri’nde taciz protestosu
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam