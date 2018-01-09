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    Macaristan Başbakanı Viktor Orban

    Orban, Müslüman sığınmacılar için 'istilacı' dedi

    © REUTERS/ Michaela Rehle
    Avrupa
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    Macaristan lideri Orban, ülkesinin ileride de sığınmacı kabul etme niyeti olmadığını söyledi. Orban ayrıca, Müslüman sığınmacıları 'istilacı' olarak gördüğünü ifade etti. Sığınmacılara yönelik politikaları yüzünden Almanya'ya yüklenmeyi de ihmal etmeyen Orban, 'kaosun iyi bir şey olarak algılanmasının nasıl mümkün olduğunu anlamadığını' kaydetti.

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta, ülkesinin, mülteci kabul etmemesinin nedenleri hakkındaki bir soru üzerine, “O insanları Müslüman mülteciler olarak değil, Müslüman istilacılar olarak görüyoruz” dedi.

    “Çok kültürlülük bir illüzyondur” diye devam eden Orban, Hristiyan ve Müslüman topluluklarının asla 'birleşmeyeceğini' savundu.

    ​Macar lider ayrıca, göçmenleri 'daha iyi bir hayatın peşinde olan ekonomik göçmenler' olarak gördüğünü de kaydetti. Zira sığınmacıların, sözgelimi Portekiz’e gitmek istemediklerini söyleyen Orban, sığınmacıların çoğunun Almanya’da iyi yaşamın peşinde olduklarını ifade etti. Orban şöyle devam etti: “O insanlar mülteci oldukları için değil,  Alman yaşamını istedikleri için ülkenizdeler.”

    'KAOS VE ANARŞİ NASIL İYİ BİR ŞEY OLARAK ALGILANABİLİR, ANLAMIYORUM'

    Bunların yanı sıra Berlin'in sığınmacılara yönelik 'açık kapı politikasını' anlamlandıramadığını kaydeden Orban şunları söyledi: "Kaos, anarşi ve yasadışı sınır geçişlerinin, disiplin ve hukukun üstünlüğünün en iyi örneği olarak gördüğümüz Almanya gibi bir ülkede nasıl olup da iyi bir şey olarak algılandığını hiçbir zaman anlamadım."

    'MÜSLÜMAN SIĞINMACILARIN ÇOK OLMASI PARALEL TOPLULUKLARIN OLUŞMASINA YOL AÇABİLİR'

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban
    © REUTERS/ Laszlo Balogh
    Orban: Avrupa Birleşik Devletleri için kasten yabancı taşıyorlar
    Bunun siyasi açıdan bir Avrupa sorunu, sosyolojik açısından ise Almanya'nın sorunu söyleyen Macaristan lideri, Müslüman sığınmacıların sayısının çok olmasının 'paralel toplulukların' oluşmasına neden olacağını ifade edip başkent Budapeşte'de böyle bir durumun olmamasını ise burada az sayıda Müslüman göçmenin yaşamasına borçlu olduklarını savundu.

    Sığınmacı karşıtı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Orban bir defa da sığınmacıların 'terörizmin Truva atı olduğunu' ifade etmişti. 

    Öte yandan Macaristan, mülteci karşıtı söylemlerin hakim olduğu tek AB ülkesi değil. Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti, Brüksel'in eleştirilerine rağmen, ülkelerine mülteci kabul etmeme 'hakkını' kullanmaya devam etmekte ısrarcı.

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    Etiketler:
    Mülteci, Sığınmacı, Müslüman, Viktor Orban, Macaristan
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