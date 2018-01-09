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    Mahkeme

    Alman yargısından emsal niteliğinde karar: Selefi Türk'ün sınır dışı kararına durdurma

    © AA/
    Avrupa
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    Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Federal Anayasa Mahkemesi, emsal teşkil eden bir karar aldı. Yüksek mahkeme, Selefi akımına mensup radikal İslamcı bir Türk'ün "işkence görme tehlikesi ve insanlık dışı tutukluluk koşulları ile karşı karşıya kalabileceği gerekçesiyle" yaptığı itiraz üzerine Türkiye'ye sınır dışı edilme kararını durdurdu.

    DW Türkçe'nin haberine göre, mahkemenin kararında "işkence tehlikesinin ciddi dayanakları" bulunduğu ve bu durumun yeterince dikkate alınmadığı vurgulandı. Kararda, kişinin sınır dışı edilmesi durumunda Türkiye'de hukuk devleti kurallarına uygun şekilde muamele göreceğinin garantisi edilmesi gerektiğine işaret edildi.

    ​Kararla birlikte IŞİD destekçisi kişinin Türkiye'ye iade işlemleri durduruldu. Konuyu Alman İdare Mahkemesi'nin incelemesi ve sınır dışı konusunda kararını açıklaması bekleniyor.

    BERLİN'DE YARGILANDI

    Avusturya sığınmacı
    © REUTERS/ Srdjan Zivulovic
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    Almanya doğumlu olan ve Almanya'da büyüyen radikal İslamcı Türk, 2015 yılında Berlin'de yargılandığı ceza mahkemesinde 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti, yargılama sırasında söz konusu kişinin Selefi çevrelerle bağlantılı olduğunu, Yunud el Şam adlı bir terör örgütüne de mali destek verdiğini tespit etmişti. Sınır dışı edilmesine karar verilen Türk, bir üst mahkemeye giderek karara itiraz etmişti.

    Söz konusu Türk itirazında Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'ye ile ilgili raporlarını delil olarak sunmuş ve Türkiye'deki cezaevlerinde terör şüphelilerinin kötü muamele gördüğünü savunmuştu.

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    Etiketler:
    Sınırdışı, Selefi, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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