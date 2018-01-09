Alman yargısından emsal niteliğinde karar: Selefi Türk'ün sınır dışı kararına durdurma

DW Türkçe'nin haberine göre, mahkemenin kararında "işkence tehlikesinin ciddi dayanakları" bulunduğu ve bu durumun yeterince dikkate alınmadığı vurgulandı. Kararda, kişinin sınır dışı edilmesi durumunda Türkiye'de hukuk devleti kurallarına uygun şekilde muamele göreceğinin garantisi edilmesi gerektiğine işaret edildi.
Alman Anayasa Mahkemesi, işkence görebilme ihtimaline karşı, Alman makamlarının Türkiye ile ilgili yeteri araştırma yapmayıp, işkence konusunda Türk makamlarından garanti almadan İŞİD mensubu bir kişinin Türkiye'ye iadesini Anayasaya aykırı buldu. Bu noktaya gelmemeliydik. https://t.co/R6GVLRcMDw— Osman Can (@CanAnayasa) 9 Ocak 2018
Kararla birlikte IŞİD destekçisi kişinin Türkiye'ye iade işlemleri durduruldu. Konuyu Alman İdare Mahkemesi'nin incelemesi ve sınır dışı konusunda kararını açıklaması bekleniyor.
BERLİN'DE YARGILANDI
Söz konusu Türk itirazında Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'ye ile ilgili raporlarını delil olarak sunmuş ve Türkiye'deki cezaevlerinde terör şüphelilerinin kötü muamele gördüğünü savunmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)