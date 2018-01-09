AB ile kriz yaşayan Polonya'da kabine değişikliği

Polonya'nın yeni başbakanı Mateusz Morawiecki, kabine değişikliğine giderek bazı bakanlıklara atama yaptı.

Başbakan Morawiecki, Dışişleri Bakanlığı'na geçen yıl bakan yardımcısı olan Jacek Czaputowicz'i ve Savunma Bakanlığı'na Mariusz Blaszczak'ı atadı

Morawiecki, Başbakanlık görevinin yanı sıra sürdürdüğü Kalkınma Bakanlığı görevini Teresa Czerwinska'ya, Maliye Bakanlığı görevini ise Jerzy Kwiecinski'ye devretti.

İçişleri Bakanlığı'na Joachim Brudzinski, Sağlık Bakanlığı'na Lukasz Szumowski ve Çevre Bakanlığı'na Henryk Kowalczyk atandı.

Morawiecki, yaptığı açıklamada, bugüne kadar görev yapan bakanların çok iyi çalıştıklarını belirterek, yeni kabinenin hedefinin güçlü Avrupa'da egemen Polonya'yı inşa etmek olduğunu söyledi.

Polonya'da Beata Szydlo'nun başbakanlıktan istifası sonrası kurulan Morawiecki hükümeti 11 Aralık'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

Kabine revizyonu Morawiecki'nin Brüksel'e yapacağı ziyaretin hemen öncesinde geldi. Hükümetteki köklü değişiklik, ülkenin daha önce AB ile gerilen ililşkilerini düzeltmeye yönelik bir adım olarak görülüyor.