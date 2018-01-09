AB'den Güney Kore-Kuzey Kore görüşmelerine destek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Güney Kore ile Kuzey Kore'nin iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başlamasını "umut verici bir işaret" olarak değerlendirdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, Seul ve Pyongyang yönetimlerinden üst düzey temsilcilerin tekrar diyalog masasına oturmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik "olumlu bir adım" ve "umut verici bir işaret" olduğunu belirtti.

'TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİNE OLANAK SAĞLAYABİLİR'

Mogherini, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore'nin katılımını ve taraflar arasında askeri görüşmeler yapılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, karşılıklı güvenin tesis edilmesine ve Kore Yarımadası'nda tansiyonun düşürülmesine olanak sağlayabilir" ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bugün yapılan ve ileride devamı gelecek görüş alışverişinin, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrar için temel oluşturmasını umduklarını aktardı.

ANLAMLI BİR DİYALOĞA GİRME ZEMİNİ

Mogherini ayrıca, görüşmelerin Kuzey Kore'nin "tam, doğrulanabilir ve geri döndürülemez biçimde nükleer silahlardan arındırılması için daha geniş, güvenilir ve anlamlı bir diyaloğa girme zemini hazırlaması" temennisinde bulundu.

Mogherini, AB olarak söz konusu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.