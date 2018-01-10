Yunan parlamentosundan Türk azınlıkla ilgili yasal düzenlemeye onay

Yunanistan’da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlık mensuplarıyla ilgili miras, evlenme ve boşanma gibi konularda İslami kuralların yanı sıra Yunanistan Medeni Kanunu'nun da geçerli olması yönünde hazırlanan yasal düzenleme Parlamentoda onaylandı.
Yunanistan Eğitim Bakanlığınca hazırlandıktan sonra meclise sunulan kanun, genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis salonunda sadece aşırı sağ görüşlü Altın Şafak Partisi milletvekilleri "hayır" oyu kullanırken, diğer tüm partilerin milletvekilleri yeni kanuna "evet" dedi.
Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, söz konusu yasal düzenlemenin mecliste onaylanmasını azınlık açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.
'DAHA FAZLASINI BEKLİYORUZ'
Yeni kanunun, azınlık mensuplarına miras ve ailevi meselelerle ilgili anlaşmazlıklarda müftülerin uyguladığı İslami kurallar ya da Yunan Medeni Kanunu arasında tercih hakkı tanıdığına dikkati çeken Zeybek, "Bu olumlu bir adım. Ama biz daha çoğunu bekliyoruz. Başbakan'ın müftü seçimi konusunda açıklamaları var. Onu da bekliyoruz. Ayrıca buna bağlı olarak Müslüman cemaati vakıflarında da seçim yapılmasını istiyoruz. Artık bu yaraların kapanmasının zamanı geldiğine inanıyorum. Hükümette şu anda azınlık ile ilgili olumlu bir hava var. Diğer sorunların da önümüzdeki günlerde gündeme geleceğini umuyorum" diye konuştu.
Yunanistan Başbakanlık Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasal düzenlemenin tüm Yunan vatandaşları için yasalar önünde eşit hak ve sorumlulukları genişleterek derinleştirdiği belirtilerek, "Hükümet bu yasal düzenlemeyi hazırlayarak meclise getirmekle tarihi bir adım attı" ifadelerine yer verildi.
Yunanistan'ın, Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi belirli anlaşmaları gönüllü olarak kabullendiği ifade edilen açıklamada, hükümetin Müslüman azınlığın yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik adımlar atmaya devam edeceği vurgulandı.
Diğer yandan Yunan basınına konuşan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroğlu da parlamentoda oy çokluğuyla onaylanan yasal düzenlemenin memnuniyet verici olduğunu ancak azınlığın başka sorunlarının da bulunduğunu söyledi. Azınlık meselelerinin çözümüne yönelik tüm kurumlarla istişare yapılmasının önemine değinen Gavroğlu, "Bugünkü yasal düzenleme tüm sorunları çözmüyor. Önemli olan merkezi yönetimin daha muhafazakar noktalarda toplanmaması için azınlığın güvenini kazanıp kazanamayacağıdır. Bu kapsamda, azınlığın kimliğinin tehdit altında olduğunu düşünmemesi için tüm kurumlarla konuşulması önem arz etmektedir" dedi.
ÇİPRAS DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, daha önce yaptığı açıklamada, yeni kanunun beş hedefi bulunduğunu belirterek, bu hedeflere ilişkin şu bilgileri aktarmıştı:
"Tarafların mutabık olmaları durumunda, karar verme konusunda isteğe bağlı olarak müftü yetki sahibi olacak. İlgili taraflardan birinin itiraz etmesi durumunda ise dava yine isteğe bağlı olarak kamu mahkemelerinde görülecek. Müftünün, yetkilerini mirasçıların haklarını koruyacak şekilde belirli bir çerçeve içinde kullanması için gerekli ekonomik kurallar Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile belirlenecek. Açık bir şekilde azınlığın miras ilişkileri sadece İslami kurallarla değil, Medeni Kanun ile de belirlenebilecek. İsteyen diğer yolu seçebilecek. Daha önce İslami kuralları tercih etmiş olanlar, bu konudaki tercihlerini istediği an Medeni Kanunun uygulanması yönünde değiştirebilecek. Bugüne kadar yapılmış tüm resmi vasiyetnameler geçerli olacak ve uygulanabilecek."
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