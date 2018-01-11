Almanya polisi, ABD yapımı obüsleri taşıyan konvoyu durdurdu

Almanya’nın Saksonya eyaletinde polis, bir lojistik firması tarafından sipariş noktasına ulaştırılmak üzere yola çıkarılan ve Polonya’dan gelen ABD yapımı 6 M109 obüsünün bulunduğu konvoy, kural ihlali yaptığı gerekçesiyle durduruldu.

Saksonya polis idaresinin Facebook’tan yaptığı açıklamada konvoyun önceki gün Bautzen kentinde durdurulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Nakliye için gerekli çok sayıda belgenin eksik olması ve bu tip araçların sevkiyatına yönelik kuralların ihlal edilmesi nedeniyle, trafik polisi tüm şartları yerine getirinceye kadar konvoyun hareket etmesine izin vermedi.”

Açıklamada obüsleri taşıyan nakliye araçlarının çok geniş ve 16 ton yükle çok ağır olduğu, sürücü ile lojistik firmasına durumdan dolayı ceza kesileceği de belirtildi.