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    Brüksel'de Zarif ile buluşan Le Drian, Gabriel, Johnson, Mogherini

    AB'den Trump'a meydan okuma: İran'la nükleer anlaşmaya uy

    © REUTERS/ Francois Lenoir
    Avrupa
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın ağır darbe indirdiği İran'la nükleer anlaşmaya Avrupa Birliği bir kez daha tam destek açıkladı. Brüksel'de İranlı mevkidaşlarıyla biraraya gelen Almanya, Fransa, İngiltere Dışişleri Bakanları, nükleer anlaşmaya İran'ın uyduğunu teyit edip Trump'ın onayını talep etti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Joshua Roberts
    Trump: İran’a karşı yaptırımları genişletmek için AB’nin desteğine ihtiyacımız yok
    Brüksel'de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile biraraya gelen AB Dış Politika Temsilcisi Federica Mogherini ve Almanya, Fransa, İngiltere Dışişleri Bakanları Sigmar Gabriel, Jean-Yves Le Drian, Boris Johnson, Tahran'ın 2015 tarihli nükleer anlaşmaya uyduğunu teyit etti. Avrupa Birliği'nin (AB) ağır topları, Trump'ın anlaşmaya onay vermesini talep etti.

    'ABD DE SAYGI GÖSTERMELİ'

    İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran askeri
    © AP Photo/ Ebrahim Noroozi
    Trump'ın açıklamasının ardından İran'a karşı ilk adım atıldı

    ''İran'ın anlaşmaya saygı duymasına şüphe düşüren bir işaret yok'' diyen Fransız bakan Le Drian, tüm taraflara anlaşmaya sadık kalma çağrısında bulundu. ''Amerikalı müttefiklerimiz de saygı göstermeli. Sekteye uğramasını gerektiren bir neden yok'' vurgusu yaptı.

    'HERKESE KARŞI KORUMAYA KARARLIYIZ'

    Alman bakan Gabriel, 'Avrupa'nın anlaşmayı olası her türlü zarar veren karara karşı koruma kararlılığını' dile getirdi. ''Nükleer silahlanmayı engelleyen tek bir anlaşma var; ona darbe indirmek, dünyaya çok tehlikeli bir işaret vermek olur'' uyarısı yaptı.

    'DAHA İYİSİNİ BİLEN SÖYLESİN'

    İran
    © REUTERS/ Raheb Homavandi
    İran'dan Fransa'ya: Nükleer anlaşma müzakereye açık değil

    İngiliz bakan Johnson, İran'ın nükleer programını dizginlemek için bugüne dek kimsenin bundan daha etkili bir plan sunmadığını söyleyip ''Karşı çıkanlar daha iyi bir çözüm önerisiyle gelsin, biz bugüne dek böyle bir şey görmedik'' dedi. Johnson, 'İran halkının bu anlaşmanın ekonomik getirilerinden faydalanması gerektiğini' söyleyerek de İran'a yaptırımların kalkmasına desteğini sundu.

    'DÜNYAYI DAHA GÜVENLİ KILIYOR'

    Mogherini, ''İşleyen ve bölgede nükleer silahlanma yarışını engelleyerek dünyayı daha güvenli hale getiren anlaşmayı korumak için birlik olmamız elzem'' diye konuştu. Zarif, Twitter hesabından, AB'li muhataplarının ortaya koyduğu 'güçlü görüş birliğinden' memnuniyetini ifade etti.

    TRUMP'IN EKİMDEKİ HAMLESİ

    ABD Başkanı bu anlaşmayla ilgili 90 günde bir Kongre'ye bildirimde bulunuyor. Trump, Ekim 2017'de İran'ın nükleer anlaşmaya 'uymadığı' açıklamasını yapmış, ama anlaşmanın sonlandırılması ya da yeniden müzakere edilmesi çağrısında bulunmamıştı. Böylece ABD'nin anlaşmaya taraf olmaya devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararı Kongre'ye bırakmıştı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    Sputnik
    Lavrov: ABD'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik tavrı küresel sorunları daha da kötü hale getiriyor

    YAPTIRIMLAR İÇİN GÖZLER CUMA GÜNÜ TRUMP'TA

    ABD yönetiminden üst düzey yetkililer, Trump'ın, yeniden cuma günü yapacağı açıklamada, anlaşma karşılığı kalkan İran'a yaptırımların tekrar yürürlüğe girmesi yönünde karar bildirmesini 'beklemediklerini' söyledi. Ancak Trump, BM Güvenlik Konseyi onaylı anlaşmayla kalkan yaptırımları tekrar yürürlüğe sokmasa bile İran'a karşı yeni yaptırımlar açıklayabilir.

     

     

     

    Etiketler:
    Donald Trump, Boris Johnson, Jean-Yves Le Drian, Sigmar Gabriel, Federica Mogherini, Cevad Zarif, Brüksel, İran, AB
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