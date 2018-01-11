AB'den Trump'a meydan okuma: İran'la nükleer anlaşmaya uy

The EU defends the Iran nuclear deal and avoids condemning the deadly clampdown on protests https://t.co/MEHfujRlap pic.twitter.com/K5FjbruGZu— Bloomberg (@business) 11 Ocak 2018
'ABD DE SAYGI GÖSTERMELİ'
''İran'ın anlaşmaya saygı duymasına şüphe düşüren bir işaret yok'' diyen Fransız bakan Le Drian, tüm taraflara anlaşmaya sadık kalma çağrısında bulundu. ''Amerikalı müttefiklerimiz de saygı göstermeli. Sekteye uğramasını gerektiren bir neden yok'' vurgusu yaptı.
'HERKESE KARŞI KORUMAYA KARARLIYIZ'
Alman bakan Gabriel, 'Avrupa'nın anlaşmayı olası her türlü zarar veren karara karşı koruma kararlılığını' dile getirdi. ''Nükleer silahlanmayı engelleyen tek bir anlaşma var; ona darbe indirmek, dünyaya çok tehlikeli bir işaret vermek olur'' uyarısı yaptı.
FM @sigmargabriel reaffirms conviction that putting #IranDeal in danger would send "very dangerous signal" to countries like #NorthKorea. Watch video of Gabriel´s joint presser with FMs @JY_LeDrian, @BorisJohnson and #EU HighRep @FedericaMog after EU/E3-talks with #Iran; #JCPOA pic.twitter.com/4mMHz8Lgw3— Germany in the EU (@GermanyintheEU) 11 Ocak 2018
'DAHA İYİSİNİ BİLEN SÖYLESİN'
İngiliz bakan Johnson, İran'ın nükleer programını dizginlemek için bugüne dek kimsenin bundan daha etkili bir plan sunmadığını söyleyip ''Karşı çıkanlar daha iyi bir çözüm önerisiyle gelsin, biz bugüne dek böyle bir şey görmedik'' dedi. Johnson, 'İran halkının bu anlaşmanın ekonomik getirilerinden faydalanması gerektiğini' söyleyerek de İran'a yaptırımların kalkmasına desteğini sundu.
'DÜNYAYI DAHA GÜVENLİ KILIYOR'
Mogherini, ''İşleyen ve bölgede nükleer silahlanma yarışını engelleyerek dünyayı daha güvenli hale getiren anlaşmayı korumak için birlik olmamız elzem'' diye konuştu. Zarif, Twitter hesabından, AB'li muhataplarının ortaya koyduğu 'güçlü görüş birliğinden' memnuniyetini ifade etti.
Strong consensus in Brussels today: 1)Iran is complying with #JCPOA, 2)Iranian people have every right to all its dividends, 3)any move that undermines JCPOA is unacceptable. E3 and EU fully aware that Iran’s continued compliance conditioned on full compliance by the US. pic.twitter.com/vpib5DQT18— Javad Zarif (@JZarif) 11 Ocak 2018
TRUMP'IN EKİMDEKİ HAMLESİ
ABD Başkanı bu anlaşmayla ilgili 90 günde bir Kongre'ye bildirimde bulunuyor. Trump, Ekim 2017'de İran'ın nükleer anlaşmaya 'uymadığı' açıklamasını yapmış, ama anlaşmanın sonlandırılması ya da yeniden müzakere edilmesi çağrısında bulunmamıştı. Böylece ABD'nin anlaşmaya taraf olmaya devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararı Kongre'ye bırakmıştı.
YAPTIRIMLAR İÇİN GÖZLER CUMA GÜNÜ TRUMP'TA
ABD yönetiminden üst düzey yetkililer, Trump'ın, yeniden cuma günü yapacağı açıklamada, anlaşma karşılığı kalkan İran'a yaptırımların tekrar yürürlüğe girmesi yönünde karar bildirmesini 'beklemediklerini' söyledi. Ancak Trump, BM Güvenlik Konseyi onaylı anlaşmayla kalkan yaptırımları tekrar yürürlüğe sokmasa bile İran'a karşı yeni yaptırımlar açıklayabilir.
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