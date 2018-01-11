AB'den Trump'a meydan okuma: İran'la nükleer anlaşmaya uy

ABD Başkanı Donald Trump'ın ağır darbe indirdiği İran'la nükleer anlaşmaya Avrupa Birliği bir kez daha tam destek açıkladı. Brüksel'de İranlı mevkidaşlarıyla biraraya gelen Almanya, Fransa, İngiltere Dışişleri Bakanları, nükleer anlaşmaya İran'ın uyduğunu teyit edip Trump'ın onayını talep etti.

The EU defends the Iran nuclear deal and avoids condemning the deadly clampdown on protests https://t.co/MEHfujRlap pic.twitter.com/K5FjbruGZu — Bloomberg (@business) 11 Ocak 2018

Brüksel'de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile biraraya gelen AB Dış Politika Temsilcisi Federica Mogherini ve Almanya, Fransa, İngiltere Dışişleri Bakanları Sigmar Gabriel, Jean-Yves Le Drian, Boris Johnson, Tahran'ın 2015 tarihli nükleer anlaşmaya uyduğunu teyit etti. Avrupa Birliği'nin (AB) ağır topları, Trump'ın anlaşmaya onay vermesini talep etti.

​'ABD DE SAYGI GÖSTERMELİ' © AP Photo/ Ebrahim Noroozi Trump'ın açıklamasının ardından İran'a karşı ilk adım atıldı

''İran'ın anlaşmaya saygı duymasına şüphe düşüren bir işaret yok'' diyen Fransız bakan Le Drian, tüm taraflara anlaşmaya sadık kalma çağrısında bulundu. ''Amerikalı müttefiklerimiz de saygı göstermeli. Sekteye uğramasını gerektiren bir neden yok'' vurgusu yaptı.

'HERKESE KARŞI KORUMAYA KARARLIYIZ'

Alman bakan Gabriel, 'Avrupa'nın anlaşmayı olası her türlü zarar veren karara karşı koruma kararlılığını' dile getirdi. ''Nükleer silahlanmayı engelleyen tek bir anlaşma var; ona darbe indirmek, dünyaya çok tehlikeli bir işaret vermek olur'' uyarısı yaptı.

​'DAHA İYİSİNİ BİLEN SÖYLESİN' © REUTERS/ Raheb Homavandi İran'dan Fransa'ya: Nükleer anlaşma müzakereye açık değil

İngiliz bakan Johnson, İran'ın nükleer programını dizginlemek için bugüne dek kimsenin bundan daha etkili bir plan sunmadığını söyleyip ''Karşı çıkanlar daha iyi bir çözüm önerisiyle gelsin, biz bugüne dek böyle bir şey görmedik'' dedi. Johnson, 'İran halkının bu anlaşmanın ekonomik getirilerinden faydalanması gerektiğini' söyleyerek de İran'a yaptırımların kalkmasına desteğini sundu.

'DÜNYAYI DAHA GÜVENLİ KILIYOR'

Mogherini, ''İşleyen ve bölgede nükleer silahlanma yarışını engelleyerek dünyayı daha güvenli hale getiren anlaşmayı korumak için birlik olmamız elzem'' diye konuştu. Zarif, Twitter hesabından, AB'li muhataplarının ortaya koyduğu 'güçlü görüş birliğinden' memnuniyetini ifade etti.

Strong consensus in Brussels today: 1)Iran is complying with #JCPOA, 2)Iranian people have every right to all its dividends, 3)any move that undermines JCPOA is unacceptable. E3 and EU fully aware that Iran’s continued compliance conditioned on full compliance by the US. pic.twitter.com/vpib5DQT18 — Javad Zarif (@JZarif) 11 Ocak 2018

​TRUMP'IN EKİMDEKİ HAMLESİ

ABD Başkanı bu anlaşmayla ilgili 90 günde bir Kongre'ye bildirimde bulunuyor. Trump, Ekim 2017'de İran'ın nükleer anlaşmaya 'uymadığı' açıklamasını yapmış, ama anlaşmanın sonlandırılması ya da yeniden müzakere edilmesi çağrısında bulunmamıştı. Böylece ABD'nin anlaşmaya taraf olmaya devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararı Kongre'ye bırakmıştı.

YAPTIRIMLAR İÇİN GÖZLER CUMA GÜNÜ TRUMP'TA

ABD yönetiminden üst düzey yetkililer, Trump'ın, yeniden cuma günü yapacağı açıklamada, anlaşma karşılığı kalkan İran'a yaptırımların tekrar yürürlüğe girmesi yönünde karar bildirmesini 'beklemediklerini' söyledi. Ancak Trump, BM Güvenlik Konseyi onaylı anlaşmayla kalkan yaptırımları tekrar yürürlüğe sokmasa bile İran'a karşı yeni yaptırımlar açıklayabilir.