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    Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk

    Bulgaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığı başladı

    © REUTERS/ Krum Stoev
    Avrupa
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    Bulgaristan'ın 2018 yılının ilk yarısında yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi başkanlık dönemi törenle açıldı.

    Başkent Sofya'da, İvan Vazov Ulusal Halk Tiyatrosu'ndaki törende konuşan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, "Bulgaristan geçmiş zamanın sınavını vermiş, dinler arası uyum modeli olup Kiril alfabesinin ana vatanı olarak Doğu ve Batı arasındaki köprü olma işlevini üstlenmiştir" dedi.

    AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birliğin Durumu konuşması
    © AP Photo/ Jean-Francois Badias
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    Radev, Balkanlar'da bölünme girişimlerinin daima trajedilere yol açtığını söyledi.

    'GÖÇ VE TERÖRİZM, KOMŞULARLA DİYALOG GEREKTİRİYOR'

    Avrupa'nın, bütünlük sahibi tek gövde olamayacak kadar büyük, aynı zamanda bölünebilecek kadar küçük olduğunu dile getiren Radev, "Global güvensizlik Avrupa'nın güvenlik meselesinin önceliğini 'emir kipi' durumuna getirir. Göç ve terörizm ise AB'nin büyük komşuları ile aktif diyalog kurulmasını gerektirir" ifadelerini kullandı.

    BATI BALKANLAR'IN AB'YE ENTEGRASYONU

    Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani de Bulgaristan'ın dönem başkanlığı sırasında bu ülkeye tam destek vereceklerini anlattı.

    Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev
    © REUTERS/ Marko Djurica
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    Bulgaristan'ın seçtiği "Güç birlikten doğar" sloganını öven Tajani, "Vatandaşlarımızın sesine dikkatlice kulak asarak Avrupa'yı daha demokratik haline getirmek zorundayız. Bulgaristan'ın başkanlığı sırasında esas alınan Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonu büyük bir önem taşır" değerlendirmesini yaptı.

    JUNCKER: BULGARİSTAN'IN YERİ 'EURO SAHASI'

    AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, hala yerel para birimi levayı kullanan Bulgaristan'ın yerinin "euro sahası" olduğuna dikkati çekti.

    Eski Bulgaristan Başbakanı ve GERB lideri Boyko Borisov
    © REUTERS/ Stoyan Nenov
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    Katılımcılara Bulgarca seslenen Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Bulgaristan'ın Avrupa'nın en eski devletlerinden biri olduğunu hatırlattı. Bu ülkenin tüm bölgenin Avrupa perspektifini yenileyebileceğini vurgulayan Tusk, Balkanlar'ın huzuru, güveni ve refahı hak ettiğini belirtti.

    Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 2018'in ilk 6 ayını kapsayan ülkesinin AB Konseyi dönem başkanlığına ilişkin şunları kaydetti:

    "Önümüzdeki 6 ayda sadece Bulgaristan için değil, tüm Avrupa için önemli bir ilerleme kaydetmek üzere çaba göstermeliyiz. Bu dönemde başlayan, sürecek, gelişecek ve sonuca bağlanacak birçok olay yaşanacak. Batı Balkanlar'ın halkları umutla bekliyor."

    Avrupa Birliği
    © REUTERS/ Francois Lenoir
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    Bulgar otantik folklor ve müziğini içeren konserle devam eden etkinliğe AP, AB Komisyonu ve Avrupa Konseyinden üst düzey temsilcilerin yanı sıra çok sayıda AP ve Bulgar milletvekili, diplomatlar ile diğer yetkililer katıldı.

    9 AYRI PROTESTO

    Bu arada, resmi açılış töreni dolayısıyla polis sendikaları, çevreciler ve bazı sivil toplum kuruluşlarından gruplar taleplerini duyurmak üzere 9 ayrı protesto ve gösteri düzenledi. Polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde tüm protestolar olaysız sona erdi.

    Etiketler:
    Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Boyko Borisov, Rumen Radev, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Antonio Tajani, Bulgaristan, Avrupa
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