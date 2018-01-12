AB, Türkiye ile 'gerçekçi ilişki' istiyor: Sadece tatlı sözle olmaz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile AB ilişkilerinin gerçekçi bir forma sokulması gerektiğini söyledi ve Ankara'nın Avrupa ülkeleri ile verdiği yumuşama sinyallerini "Sadece tatlı sözler yetmez. Önemli olan olgulardır ve bu olgular henüz değişmemiştir” ifadeleriyle değerlendirdi.

DW Türkçe'nin dpa'dan aktardığına göre Hahn, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin "daha gerçekçi bir şekle sokulması gerektiğini" söyledi.

TAM ÜYELİK YERİNE 'STRATEJİK ORTAKLIK'

Hahn, Türkiye ile tam üyelik yerine kısa bir süre önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği 'stratejik ortaklık' kurulabileceğini ve diğer AB üyelerinin de bu öneriyi tartışmalarını umduğunu belirtti.

'OLGULAR HENÜZ DEĞİŞMEDİ'

Hahn, Türkiye'nin başta Almanya olmak üzere bazı AB ülkeleriyle yakınlaşma aramasıyla ilgili olarak "Sadece tatlı sözler yetmez. Önemli olan olgulardır ve bu olgular henüz değişmemiştir” dedi.

Hahn sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala on binlerce gazeteci, avukat, akademisyen ve devlet görevlisi cezaevinde ya da geçim imkanları ellerinden alındı. Hukuk devleti açısından kabul edilemez olan bu durumda değişiklik olmamıştır.”

SURİYELİLERE AB BÜTÇESİNE TEPKİ

Hahn, Almanya'nın 'Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye taahhüt edilen yardımların AB bütçesinden karşılanması' şeklindeki önerisini eleştirdi. Johannes Hahn, "Üye ülkeler kendiliklerinden karar verdikleri yeni harcamaların ortak bütçeden yapılmasını istiyorsa o zaman bu kaynağın nereden sağlanacağını ve hangi diğer ülkelere ayrılan harcamaların azaltılacağını da söylemek durumdadırlar” dedi.