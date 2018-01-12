Almanya'da koalisyon talimatları: 'Avrupa'da yeni bir başlangıca ihtiyaç var'

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in muhafazakar bloğu ile Sosyal Demokratlar (SPD) resmi koalisyon görüşmelerine ilişkin taslak üzerinde anlaşmaya vardı. Merkel "Partimize istikrarlı bir hükümet kurulmasını tavsiye ettik" diye konuştu. SPD lideri Schulz "Mükemmel sonuçlara ulaştığımızı düşünüyorum" dedi.

Merkel yeni koalisyon görüşmeleri konusunda anlaşmaya varılmasının ardından Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) lideri Horst Seehofer ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı "Partimize (Hristiyan Demokratlar-CDU) istikrarlı bir hükümet kurulmasını tavsiye ettik" dedi.

Sosyal Demokratlarla yeni koalsiyon kurulması konusunda 'iyimser' olduğunu söyleyen Merkel, Avrupa için yeni bir 'uyanış' ihtiyacı olduğunu belirterek 'yeni Alman hükümetinin Avrupa Birliği'nin geleceği konusunda Fransa ile bir anlaşmaya varacağından emin olduğunu' ifade etti.

'AVRUPA İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ AYNI ZAMANDA ALMANYA İÇİN DE YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK'

Merkel "Dünya bizi beklemiyor. Avrupa'da yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Avrupa için yeni bir başlangıç aynı zamanda Almanya için de yeni bir başlangıç olacak" dedi.

SCHULZ: MÜKEMMEL SONUÇLARA ULAŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

SPD lideri Schulz da Merkel'in muhafazakar bloğu ile koalisyon görüşmeleri konusunda anlaşılması konusunda "Mükemmel sonuçlara ulaştığımızı düşünüyorum" dedi.

Koalisyon görüşmelerinin resmi olarak başlamasından önce 21 Ocak'taki perti kongresinde SPD üyelerinin onayına ihtiyacı olan Schulz "Biz Sosyal Demokratlar, oy birliği ile parti kongresinde parti liderlerine yeni hükümeti oluşturmak üzere koalisyon görüşmeleri için yetki vermelerini tavsiye ettik" dedi.

Merkel'in Hristiyan Demokratları'nın Bavyeralı kardeş partisi CSU'nun lideri Seehofer de Sosyal Demokratlar'ın yeşil ışık yakması halinde Paskalya'dan önce (1 Nisan) bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu söyledi.