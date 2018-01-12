Juncker: Türkiye'de gazeteciler tutuklu olduğu sürece ilişkilerde ilerleme olmayacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'de gazeteciler tutuklu olduğu sürece ilişkilerde bir ilerleme olmayacağını söyledi.

Juncker, Bulgaristan'da düzenlediği basın toplantısında "Türkiye geçmişteki Avrupa hedeflerinden uzaklaşıyor, önümüzdeki aylarda Türkiye'nin ne tür bir ilerleme kaydettiğini göreceğiz ancak Türkiye'de hapiste gazeteci bulunduğu sürece hiçbir gelişme olmayacak" diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin verdiği bilgiye göre Türkiye'de yaklaşık 160 gazeteci halen cezaevinde.

'ALMANYA'DAKİ ANLAŞMADAN OLDUKÇA MEMNUNUM'

Öte yandan Juncker, Almanya'da koalisyon görüşmelerine başlanması için varılan anlaşmaya da değindi. Anlaşmada Avrupa ile ilgili kısımların 'Avrıpa politikasına önemli, olumlu, yapıcı ve geleceğe dönük katkılar' sunduğunu vurgulayan Juncker, "Oldukça memnunum" dedi.

'TÜRKİYE VE RUSYA AVRUPA'NIN BÜYÜK KOMŞULARIDIR'

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da "Türkiye ve Rusya Avrupa'nın büyük komşularıdır. Bence bu iki ülkeyle ilişkilerin normalleşmesi şart. Alınacak kararlara biz de uyarız" diye konuştu. Konunun Avrupa Konseyi ve diğer ülkelerin liderlerinin gündeminde olduğuna işaret etti.

'YASADIŞI GÖÇÜ UNUTMAYALIM'

© REUTERS/ Krum Stoev Bulgaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığı başladı

Başbakan Borisov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bizim büyük komşumuz. Göç konusundaki anlaşmasının uygulanması Avrupa Birliği için son derece büyük önem taşır. AB'nin Türkiye ile anlaşma imzaladıktan sonra yasa dışı göçün kat kat azaldığını unutmayalım! Avrupa'nın yaşadığı krizi bir hatırlayın. Bu krizin neticeleri halen büyük bazı AB ülkelerinde sürüyor."

'EURO'NUN EŞİĞİNDEYİZ'

Öte yandan Borisov, Juncker'in Bulgaristan'ın "kısa zamanda euro para birimine geçemeyeceğini" belirtmesine rağmen ülkesinin Schengen ve euro alanına katılmak üzere kendisine verilen ödevi hazırladığını savundu.

Bulgaristan ekonomisinin "Döviz Kurulu" olarak bilinen Avrupa'nın finansal gözetimi altında tutulduğunu, 1997 yılından bu yana ülkenin "Leva" olan ulusal parasının euro'ya karşı denkliğini koruduğunu, bir euro'nun halen iki leva değerinde olduğunu söyleyen Borisov, "Euro alanının bekleme odasının eşiğindeyiz" dedi.