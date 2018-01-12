İspanyol yargısı: Tutuklu Katalan vekiller parlamentoya katılamaz

Haklarında kesinleşen bir hüküm bulunmadığı için bu kişilerin parlamenter olarak kayıt olabileceği belirtilen kararda, oy haklarını da vekalet vererek kullanabileceği ifade edildi. Kararda, kaçak eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Carles Puigdemont ve diğer dört eski bakan kastedilerek, 'diğerlerinin' bu haktan yararlanamayacağı belirtildi.
Tutuklu parlamenterler, 'devlete karşı isyan ve başkaldırma', 'ayaklanma' ve 'kamu malını kötüye kullanma' suçlarından yargılanıyor.
21 Aralık seçimleri sonrası Katalonya Parlamentosu'nun ilk oturumu 17 Ocak'ta yapılacak.
KATALONYA'DA TARTIŞMALI BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU SÜRECİ
Ayrıca, 'devlete karşı isyan ve başkaldırma', 'ayaklanma' ve 'kamu malını kötüye kullanmak' suçlamasıyla Junqueras dahil bazı Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmış, eski Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, dört eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.
21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde ise ayrılıkçı partiler yüzde 50'nin altında oy almalarına rağmen seçim sistemi sayesinde hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmış, Oriol Junqueras, Jordi Sanchez ve Joaquim Forn tekrar parlamenter olarak seçilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)