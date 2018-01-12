İspanyol yargısı: Tutuklu Katalan vekiller parlamentoya katılamaz

Yüksek Mahkeme, tutuklu ayrılıkçı Katalan parlementerler Oriol Junqueras, Jordi Sanchez ve Joaquim Forn'un, 'temsil görevlerini yerine getirmek' için oturumlara katılma talebiyle ilgili kararını verdi. Kararda, 'suçun tekrarlanma riskine' dikkat çekilerek, Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) lideri Junqueras'ın yanı sıra Sanchez ile Forn'un oturumlara veya oylamalara katılmak için hapisten çıkamayacağı belirtildi.

Haklarında kesinleşen bir hüküm bulunmadığı için bu kişilerin parlamenter olarak kayıt olabileceği belirtilen kararda, oy haklarını da vekalet vererek kullanabileceği ifade edildi. Kararda, kaçak eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Carles Puigdemont ve diğer dört eski bakan kastedilerek, 'diğerlerinin' bu haktan yararlanamayacağı belirtildi.

Tutuklu parlamenterler, 'devlete karşı isyan ve başkaldırma', 'ayaklanma' ve 'kamu malını kötüye kullanma' suçlarından yargılanıyor.

21 Aralık seçimleri sonrası Katalonya Parlamentosu'nun ilk oturumu 17 Ocak'ta yapılacak.

KATALONYA'DA TARTIŞMALI BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU SÜRECİ

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, Katalonya yerel parlamentosu da referandumunun sonucuna bağlı olarak 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı ancak aynı gün merkezi hükümet, İspanya Senatosunun onayıyla Anayasa'nın 155. maddesini uygulayarak, yerel yönetim ve parlamentoyu feshetmiş, 21 Aralık 2017'de de erken yerel seçime gidilmesine karar vermişti.

Ayrıca, 'devlete karşı isyan ve başkaldırma', 'ayaklanma' ve 'kamu malını kötüye kullanmak' suçlamasıyla Junqueras dahil bazı Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmış, eski Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, dört eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.

21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde ise ayrılıkçı partiler yüzde 50'nin altında oy almalarına rağmen seçim sistemi sayesinde hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmış, Oriol Junqueras, Jordi Sanchez ve Joaquim Forn tekrar parlamenter olarak seçilmişti.