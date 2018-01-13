‘Ukrayna, birilerinin siyasi amaçlarının aracı’

Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü Müdürü Vladimir Vyatroviç, ülkenin yeniden düzenlenmesi için Sovyetler Birliği’ne bağlı olduğu dönemin ‘işgal’ olarak tanımlanması ve 1917-1921 yılları arasında var olan Ukrayna Halk Cumhuriyeti’nin varisi olduğunu açıklaması gerektiğini söyledi.

Ukrayna’nın değişmek için neler yapabileceği konusunda yorumda bulunan Stir “Ukrayna günümüzde Avrupa’nın güvenliği için sorun. Yalnızca komşuları ve doğu Avrupa için değil, Avrupa’nın tamamı için. Fakat bu değişebilir. Ukrayna şimdilerde birilerinin siyasi amaçlarının aracı. Eğer Kiev, ‘Bu oyunda oynamak istiyor muyuz ya da birileriyle olmak istiyor muyuz?’ sorularını cevaplarsa o zaman Avrupa veya ABD’den destek ve kaynak beklemeyip kendi kendisine bir şeyler yapması gerekecek” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın başlıca sorununun iç politikası olduğunu ve bölgelere ayrılma veya federalleşmeden normal şekilde gelişemeyeceğini belirten Stir “Ancak şimdilik orta vadede bu mümkün değil, zira bu konular ayrılıkçılık olarak algılanıyor” dedi.