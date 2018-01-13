Almanya'da koalisyon konusunda ilk çatlak

Almanya'da Sosyal Demokrat Birlik Partisinin (SPD) Sachsen Anhalt eyalet teşkilatı, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve SPD arasında koalisyon ön görüşmelerinden uzlaşı çıkmasına tepki gösterdi.

Bugün yapılan eyalet kurultayında SPD'nin gençlik teşkilatı Jusos'un verdiği önergeyi değerlendiren delegelerin 52'si CDU/CSU ile koalisyon kurulmasına karşı çıktı.

Delegelerin 51'i koalisyona destek verirken, sonuç bildirgesinde CDU/CSU ile koalisyon kurmanın partiye zarar vereceği ifade edildi.

SPD'nin 21 Ocak'ta Bonn'da düzenlenecek parti genel kurultayında 600 delegenin 7'si Sachsen Anhalt eyaletini temsil edecek.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in muhafazakar bloğu ile Sosyal Demokratlar (SPD) resmi koalisyon görüşmelerine ilişkin taslak üzerinde dün anlaşmaya varmıştı. Merkel, "Partimize istikrarlı bir hükümet kurulmasını tavsiye ettik" diye konuştu. SPD lideri Schulz "Mükemmel sonuçlara ulaştığımızı düşünüyorum" demişti.