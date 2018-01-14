Der Spiegel'in genel yayın yönetmeninin Twitter hesabı hacklendi: Türkiye ve Erdoğan'dan özür diliyoruz

Haftalık Der Spiegel dergisinin genel yayın yönetmeni Klaus Brinkbäumer'in Twitter hesabı cumartesi gecesi hacklendi. Der Spiegel'in açıklamasına göre Brinkbäumer'in Twitter profil sayfasına gece TSİ 03.00 sularında bir Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını içeren bir tweet sabitlendi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre sabitlenen tweet'te "Bugüne dek yapmış olduğumuz haberlerden ötürü Türkiye Devleti ve Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diliyoruz! (Aufgrund der schlechten Nachrichten, die wir bisher über die Türkei und Recep Tayyip Erdogan berichtet und veröffentlicht haben, möchten wir uns entschuldigen)" mesajı yer alıyordu.

Brinkbäumer'in Twitter kullanıcı adı da @BrinkbaeumerTR olarak değiştirildi.

Kısa bir süre sonra Brinkbäumer'in Twitter hesabına erişilememeye başlandı.

Spiegel editor's Twitter account hacked to post pro-Turkey message: The Twitter account of Spiegel editor-in-chief Klaus Brinkbäumer has been hacked and used to apologize for bad news published about Turkey. The magazine has… https://t.co/MgCSsU6xWq https://t.co/D4HuBWyqIW pic.twitter.com/dMJS3OPnm9 — Headlines Center (@HeadlinesCenter) January 14, 2018

​Der Spiegel'in resmi Twitter hesabı üzerinden TSİ 03.53'te "Baş editörümüz Klaus Brinkbäumer'in Twitter hesabı hacklendi. Erdoğan ile ilgili son paylaşılan tweet ve fotoğraf kendisine ait değildir. Konuyla ilgileniyoruz" tweet'i paylaşıldı.

Der Account unseres Chefredakteurs Klaus Brinkbäumer wurde gehackt, der neueste Tweet über Erdogan sowie das Titelbild sind nicht von ihm. Wir kümmern uns. — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) January 13, 2018

​Der Spiegel yaklaşık yarım saat sonra ise "Hesabı temizledik ve yeniden kontrol altına aldık. Attığınız bilgilendirme mesajları için çok teşekkür ederiz. İyi geceler" tweeti'ni paylaştı.

Wir haben den Account bereinigt und wieder unter Kontrolle. Danke für die vielen Hinweise und gute Nacht. https://t.co/t8sQSuEh0n — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) January 14, 2018

​Gezi protestoları sırasında Der Spiegel dergisi 24 Haziran 2013'te yayınlanan baskısının kapak konusunu hem Türkçe hem de Almanca sunmuş, sayının kapağında ‘Beugt euch nicht / Boyun eğme’ başlığı yer almıştı.

O dönemde dergini genel yayın yönetmen yardımcılığını yapan Brinkbäumer, yayınladığı basın bildirisinde, "Tabii ki Almanya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk’ün Almanca bilgisinin eksik olduğuna inanmıyoruz. Biz sadece Türkiye’deki olayların Alman, Türk, Avrupalı herkesi ilgilendirdiği sinyalini vermek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.