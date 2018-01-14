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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Der Spiegel'in genel yayın yönetmeninin Twitter hesabı hacklendi: Türkiye ve Erdoğan'dan özür diliyoruz

    © AA/ Yasin Bülbül/Cumhurbaşkanlığı
    Avrupa
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    Haftalık Der Spiegel dergisinin genel yayın yönetmeni Klaus Brinkbäumer'in Twitter hesabı cumartesi gecesi hacklendi. Der Spiegel'in açıklamasına göre Brinkbäumer'in Twitter profil sayfasına gece TSİ 03.00 sularında bir Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını içeren bir tweet sabitlendi.

    DW Türkçe'nin aktardığına göre sabitlenen tweet'te "Bugüne dek yapmış olduğumuz haberlerden ötürü Türkiye Devleti ve Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diliyoruz! (Aufgrund der schlechten Nachrichten, die wir bisher über die Türkei und Recep Tayyip Erdogan berichtet und veröffentlicht haben, möchten wir uns entschuldigen)" mesajı yer alıyordu.

    Brinkbäumer'in Twitter kullanıcı adı da @BrinkbaeumerTR olarak değiştirildi.

    Kısa bir süre sonra Brinkbäumer'in Twitter hesabına erişilememeye başlandı.

    ​Der Spiegel'in resmi Twitter hesabı üzerinden TSİ 03.53'te "Baş editörümüz Klaus Brinkbäumer'in Twitter hesabı hacklendi. Erdoğan ile ilgili son paylaşılan tweet ve fotoğraf kendisine ait değildir. Konuyla ilgileniyoruz" tweet'i paylaşıldı.

    ​Der Spiegel yaklaşık yarım saat sonra ise "Hesabı temizledik ve yeniden kontrol altına aldık. Attığınız bilgilendirme mesajları için çok teşekkür ederiz. İyi geceler" tweeti'ni paylaştı.

    ​Gezi protestoları sırasında Der Spiegel dergisi 24 Haziran 2013'te yayınlanan baskısının kapak konusunu hem Türkçe hem de Almanca sunmuş, sayının kapağında ‘Beugt euch nicht / Boyun eğme’ başlığı yer almıştı.

    O dönemde dergini genel yayın yönetmen yardımcılığını yapan Brinkbäumer, yayınladığı basın bildirisinde, "Tabii ki Almanya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk’ün Almanca bilgisinin eksik olduğuna inanmıyoruz. Biz sadece Türkiye’deki olayların Alman, Türk, Avrupalı herkesi ilgilendirdiği sinyalini vermek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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    Etiketler:
    Gezi olayları, Der Spiegel, Klaus Brinkbäumer, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Almanya
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