UKIP'te 'müstakbel kraliyet gelini Markle' krizi: Bir bakmışız bir sonraki başbakan Müslüman, kral da siyah

İngiltere'de aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) lideri Henry Bolton'un kız arkadaşı Jo Marney, kraliyet ailesinin gelin adayı Meghan Markle hakkında yaptığı bazı ırkçı paylaşımları sebebiyle üyesi olduğu UKIP'ten uzaklaştırıldı.

Mail on Sunday gazetesi, Marney'nin Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle hakkında paylaştığı mesajları yayımladı.

Bir arkadaşına gönderdiği telefon mesajlarda, Markle'ın 'kraliyet ailesini lekeleyeceğini' ve 'kuş beyinli olduğunu' belirten Marney, "(Bu kişiler) Kendilerini yavaş yavaş tepeye doğru itiyorlar. Bir bakmışız bir sonraki başbakan Müslüman, kral da siyah" ifadesini kullandı.

25 yaşındaki eski model Marney ayrıca siyahların çirkin olduğunu savundu.

Goodnight #UKIP. Here’s their suicide note. Ukip leader Henry Bolton’s #JoMarney girlfriend has made horrendous racist remarks about Meghan Markle.

Meghan is not only a lovely, beautiful, caring person, she will be the greatest gift to the Royals in modern history. pic.twitter.com/WqHMNLu0yh — Andrew Threlfall W11 (@AndyThrelfall) January 14, 2018

​Haberde, yazdıklarından dolayı Marney'nin gazeteye özür açıklamasında bulunduğu, erkek arkadaşı ve partinin lideri Bolton'un ise herhangi bir açıklama yapmak istemediği aktarıldı. Gazete, söz konusu mesajların ikilinin ilişkisi başlamadan 3 hafta önce atıldığını yazdı.

UKIP de söz konusu mesajlarla bağlantılı olarak Marney'nin üyeliğinin askıya alındığını duyururken, bazı parti üyeleri kadının partiden daimi olarak atılması, Bolton'un da istifasını vermesi çağrısında bulundu.

© REUTERS/ Toby Melville İngiltere Prensi Harry ile ABD'li aktris Meghan Markle 2018 baharında evlenecek

Prens Harry ile ABD vatandaşı Markle, 19 Mayıs'ta Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli'nde yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecek.

İngiltere tahtının veliahdı Prens Charles ile 1997 yılında Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın beşinci sıradaki varisi durumunda.

Afrika kökenli bir yoga eğitmeni anne ile Hollanda ve İrlanda asıllı film yönetmeni bir babanın kızı 36 yaşındaki Markle ise oyunculuk yapıyor.