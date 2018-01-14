Aslan Yürekli Richard’ın öldüğü şato satışa çıkarıldı

Telegraph'ın haberine göre, Fransa'nın Haute-Vienne ilinde yer alan 600 metrekarelik Châlus-Chabrol şatosu 996 bin 400 euro fiyatla satışa çıkarıldı. Châlus köyünün merkezinde, 'bölgenin eşsiz manzarasına açılan' yerde bulunan şato, 15 odadan ve bodrum katından oluşuyor.

Castle where Richard the Lionheart died goes on sale for under €1m https://t.co/9dpwSrWpHg — The Telegraph (@Telegraph) 13 Ocak 2018

​Şatonun mülkiyetinin Hollanda vatandaşı üç kişide olduğu belirtilirken, mülkün yeni sahiplerinin iki Fransa vatandaşına satılacağı iddia edildi. Ancak satış sözleşmesinin henüz yapılmadığı belirtildi.

Châlus-Chabrol kuşatması sırasında 26 Mart 1199'da yaralanan I. Richard, yaranın kangrene dönüşmesi sebebiyle 6 Nisan 1199'da ölmüştü.