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    Fuhuş

    Avrupa'nın göbeğinde çocuk seks köleleri çalıştırılıyor

    © AFP 2018/
    Avrupa
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    Belçika Federal Polisi, insan kaçakçıları tarafından Belçika'ya getirilen 14-16 yaşındaki kız çocuklarının, 5 eurodan başlayan fiyatlarla bedenlerini sattıklarını açıkladı.

    Yunanistan - Atina - sığınmacı
    © AFP 2018/ ANGELOS TZORTZINIS
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    Belçika polisine göre, Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi Brüksel'de 'Ortaçağ kölelik düzeni' hüküm sürüyor. Belçika'ya gelen kız çocuklarının yaşı giderek düşerken, sorunun boyutları da o ölçüde büyüyor. Hem Belçika hem de diğer Avrupa ülkelerinde 'Nijeryalı çocuk seks işçisi' sayısı ciddi biçimde artıyor.

    'EĞER BU AVRUPA BİR KIZ ÇOCUĞU OLSAYDI…'

    BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberi şöyle:

    Belçika Federal Polis Teşkilatı'nda Nijerya kaynaklı fuhuş çeteleri konusunda uzman olan Franz — Manuel Wandelook, "Eğer bu Avrupalı bir kız çocuğu olsa ortalık birbirine girerdi. Ama burda sözü edilen Afrikalı kaçak bir kız çocuğu" dedi.

    'ORTAÇAĞ KADAR ÜRKÜTÜCÜ BİR KÖLELİK DÜZENİ'

    Wandelook, 20 yıldan bu yana sürekli artan sorunun görmezden gelinmesine şaşırdığını belirtiyor. 2018 yılında AB'nin merkezi Brüksel'de, 'Ortaçağ'daki kadar ürkütücü bir kölelik düzeni'nin hüküm sürdüğünü vurguluyor.

    AİLELERİNE PARA GÖNDERME VAADİ İLE KANDIRILIYOR

    Avrupa genelinde binlerce çocuğa seks işçiliği yaptırıldığından söz ediliyor. Söz konusu çocukların ise yaş ortalamları ise giderek düşüyor. Fuhuş çeteleri tarafından Avrupa'da daha iyi bir yaşam ve ülkelerindeki ailelerine para gönderme vaadi ile kandırılıyorlar.

    Yunanistan'ın Makedonya sınırında yer alan İdomeni kasabasındaki göçmen kampı
    © REUTERS/ ALEXANDROS AVRAMIDIS
    'Sığınmacı kampında genelev açtılar'
    Çocuklar, Libya'daki insan kaçakçıları aracılığıyla Avrupa'ya kaçırılıyorlar. Bazen aylarca süren kaçak yolculuk sırasında defalarca tecavüze uğruyorlar.

    VOODOO TÖRENİ

    Fuhuş çetelerinin eline düşen kız çocukları, Nijerya'dan ayrılmadan önce ürkütücü bir 'voodoo töreni'ne katılıyorlar. Burada, 'madam' adı verilen kadın satıcılarına 'sonsuza dek bağlılık' yemini ediyorlar. Avrupa'ya gelen kız çocukları, bağlılık yemini ettikleri madama 40 bin euro para ödemek zorunda. Bu yüzden de Avrupa ülkelerinde insanlık dışı koşullarda bedenlerini satmak zorunda kalıyorlar.

    ÇOCUKLAR ARASINDA 'REKABET' OLUŞTURULUYOR

    Federal polis uzmanı Wandelook'a göre, ciddi miktarda borçlandırılan kız çocukları arasında şiddetli bir rekabet oluşturuluyor. Bazen 5 eurodan başlayan fiyatlara bedenlerini satıyorlar. Kız çocukları günde en az 15 kişi ile birlikte oluyor ve bu bütün yıl boyunca devam ediyor. Hastayken ya da regl dönemlerinde bile hiç ara vermeden fuhuşa zorlanıyorlar.

    Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılar
    © AFP 2018/ MAHMOUD ZAYYAT
    Lübnan’da kaçırılan Suriyeli sığınmacı kadınlar seks işçiliğine zorlanıyor
    'POLİS BOŞA KÜREK ÇEKİYOR'

    Belçika polisine göre de durum giderek daha da kötüleşiyor. 140 milyon nüfusu ile Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden biri olan Nijerya'da büyük bir nüfus patlaması bekleniyor. Polis, Nijerya'da 'para getirdiği' gerekçesiyle fuhuşun serbest olduğunu belirterek, bu nedenle yakın zamanda Belçika'ya daha fazla Nijeryalı kız çocuğunun geleceğini düşünüyor. Polis ve yargı, yasa dışı fuhuşun önlenmesi için elinden geleni yaptığını düşünüyor. Ama bunun Nijeryalı kız çocuklarının güvenliği için yeterli olmadığının da farkında. Çoğu, kendilerini pazarlayan fuhuş çetesinden çok korkuyor. Nijerya'daki ailelerine zarar verileceği endişesi taşıyor.

    Belçika polisi, 2017 yılında bir kaç kadın satıcısını yakaladı. Bu sayede 58 kız çocuğunun kimliği belirlendi. Federal polis, diğer AB ülkeleri ile de sıkı bir işbirliği içinde. Ancak polise göre tüm bunlara rağmen durum giderek daha da kötüye gidiyor ve güvenlik güçleri, 'boşa kürek çekiyor.'

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    Etiketler:
    Çocuk seks işçisi, Seks kölesi, Avrupa Birliği (AB), Franz - Manuel Wandelook, Belçika
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