'Meghan Markle mesajları' sonrası ayrılık: Dün gece ilişkimizin romantik unsuru son buldu

Bolton, mesajların parti tarafından öğrenilmesini takiben Marney'in UKIP üyeliğinin hemen askıya alındığını anımsattı.
Marney, Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle hakkında bir arkadaşına gönderdiği mesajlarda Markle'ın 'kraliyet ailesini lekeleyeceğini' ve 'kuş beyinli olduğunu' yazmış ve "(Bu kişiler) Kendilerini yavaş yavaş tepeye doğru itiyorlar. Bir bakmışız bir sonraki başbakan Müslüman, kral da siyah" ifadesini kullanmıştı. 25 yaşındaki eski model Marney, siyahların çirkin olduğunu savunmuş ve "Irkçıysam da umurumda bile değil" demişti.
UKIP’s leader Henry Bolton is touring the studios today saying he’s dumped his girlfriend,Jo Marney,over her racist “utterly indefensible” comments about Megan Markle. ⬇️— Emma Barnett (@Emmabarnett) January 15, 2018
On my @bbc5live show- future of party &when your partner has caused you serious trouble. Get in touch 10am pic.twitter.com/kZOUpaItpT
Marney, yazdıklarının ortaya çıkmasının ardından özür dilerken, UKIP'in bazı üyeleri Bolton'a genel başkanlıktan istifa etmesi ve ilişkisini bitirmesi çağrısı yapmıştı.
54 yaşındaki eski asker Bolton, partinin geçen yılın eylül ayında yapılan yıllık kongresinde oyların yüzde 29.9'unu alarak genel başkanlığa seçilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)