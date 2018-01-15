Der Spiegel'e göre 'geriye evrimin son halkası Trump'

ABD'ye göçmen vermelerine karşı çıktığı Haiti, El Salvador ve Afrika ülkelerinden 'b.k çukuru' diye söz ettiği ileri sürülen ABD Başkanı Donald Trump, Alman dergisi Der Spiegel'in kapağında geriye doğru evrimin son halkası olarak yer aldı.

Übrigens: In jeder Ausgabe des digitalen SPIEGEL können Sie sich viele Texte auch professionell vorlesen lassen: https://t.co/vWJ4tFD94F pic.twitter.com/jcDZcfT0zY — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 13 Ocak 2018

Alman medyasının amiral gemisi kabul edilen, merkez sol eğilimli Der Spiegel dergisi, bugüne dek yaklaşık 10 kez kapağa taşıdığı ABD Başkanı Donald Trump'ı bir kez daha hicvetti. ABD'ye göçmen vermelerine karşı çıktığı Haiti, El Salvador ve Afrika ülkelerinden 'b.k çukuru' diye söz ettiği ileri sürülen Trump, bu kez Der Spiegel'in kapağında geriye evrimin simgesi olarak yer aldı.

​'GERİYE YÜRÜYÜŞ'

Genelde evrimle ilgili konularda kullanılan, 'İlerleme Yürüyüşü' veya 'İnsanın Yükselişi' diye bilinen, maymundan dik yürüyen insan, alet kullanan insan ve çağdaş insana evrilmeyi resmeden görseli tersine çeviren kapakta, çağdaş insandan sopalı insan, sopa kullanan maymunsu insan ve son halka olarak Trump'a geri gidiliyor. Altında da gazeteci Michael Wolff'un Trump'ın Beyaz Sarayı'nın iç yüzünü anlattığı iddia edilen ve satış rekorları kıran kitabının adına atıfla 'Gazap ve öfke çağında' yazıyor.

The age of #FireAndFury. The cover of the latest @DerSPIEGEL, available online now and on newsstands on Saturday: https://t.co/Yx8n9a4oyd #Trump pic.twitter.com/2AJiPdggOO — SPIEGEL ONLINE English (@SPIEGEL_English) 12 Ocak 2018

​DER SPIEGEL: BİR İNSAN TÜM İNSANLIĞI GERİYE GÖTÜRÜYOR © REUTERS/ Kevin Lamarque 54 Afrika ülkesi, Trump'tan özür bekliyor

Daha önceki pek çoğu gibi New Yorklu sanatçı Edel Rodriguez'in çizdiği kapakla ilgili Der Spiegel Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Susanne Beyer de bir yazı kaleme aldı. ''İnsanlık tümden geriye gidiyor, hem de tek bir insan yüzünden'' iddiasında bulunan Susanne Beyer, şöyle yazdı.

​'NÜKLEER SİLAHLI BİR AHMAKLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

''Gelecekte de bir müddet görevde kalacak, ama bu göreve ne zihinsel ne psikolojik ve hatta ne de fiziksel olarak uygun olan nükleer silahlı bir ahmakla karşı karşıyayız tüm dünya olarak. İşte maalesef tam da bu yüzden tek bir insan nedeniyle tüm insanlık geri gidiyor. İklim değişikliğinden nükleer tehdide, kadın erkek eşitliğinden ırkların eşitliğine ve daha pek çok konuda on yılların çabalarıyla elde edilen ilerlemeler tehlikede. Dünya Donald Trump'ı atlatıp hayatta kalmayı başarırsa her şeye nereden yeniden başlayacak?''

German magazine Der Spiegel has sparked fierce debate after depicting Donald Trump beheading the Statue of Liberty on its front cover — CNN pic.twitter.com/tfq5OMLw9q — edmund obilo (@eobilo) 6 Şubat 2017

​DER SPIEGEL'İN OLAYLI TRUMP KOLEKSİYONU

Der Spiegel'in önceki Trump kapaklarından bazısı büyük tartışma yaratmıştı. İlk icraatı bazı ülke vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getirmek olan Trump'ı şubatta Özgürlük Heykeli'nin kafasını kesip elinde sallar halde betimleyen kapağı Genel Yayın Yönetmeni Klaus Brinkbäumer savunmuştu. Charlottesville kentindeki Ku Klux Klan'ın (KKK) da karıştığı aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından ağustostaki kapakta Trump yüzüne KKK kukuletası takmış şekilde resmedilmiş, yanına da 'Trump'ın gerçek yüzü' yazılmıştı.

Der Spiegel's reaction to Trump win — "Das ende der welt — wie wir sie kennen" [The end of the world, as we know it] pic.twitter.com/bIAibTp0jt — tvnewswatch (@tvnewswatch) 11 Kasım 2016

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