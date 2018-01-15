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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

    Simonyan, Macron'a Fransa Anayasası'nı okumasını tavsiye etti

    © AP Photo/ Vadim Ghirda
    Avrupa
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    Russia Today'in Fransa'da yayın yapan kanalı RT France'ın muhabiri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözcüsünün bugünkü basın toplantısına alınmadı. Simonyan uygulamaya tepki göstererek Macron'a Fransa Anayasası'nı okumasını önerdi.

    Russia Today
    © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy
    ABD, RT’nin Kongre binasındaki akreditasyonunu kaldırdı
    Macron'un sözcüsünün basın toplantısına katılmak üzere Elysee Sarayı'na giden RT France muhabirine toplantıyı takip edemeyeceği bildirildi.

    Muhabir, "Basın kartımı gösterdim ve hangi basın kuruluşunda çalıştığımı sordular. RT'de çalıştığımı söylediğimde, benim gazeteci olmadığımı ve içeri girebilmem için gazeteci olmam gerektiğini söylediler" dedi.

    RT France muhabiri, basın toplantısına katılacağını daha önceden bildirmeyen gazetecilerinse toplantıya kabul edildiğini belirtti.

    'MACRON, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YERİNE BAGET EKMEĞİNİ KORUYOR'

    Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan
    © Sputnik/
    Simonyan RT’ye yurtdışında yapılan baskıları Rus senatörlere anlatacak
    Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RT France muhabirine yönelik tutuma tepki gösterdi.

    Simonyan, "Elysee Sarayı, RT muhabirlerine bir hafta içinde ikinci kez akreditasyon vermedi. İfade özgürlüğü yerine baget ekmeğini koruyan Macron'a Fransa Anayasası'nı dikkatele okumasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Macron'un ekibi, 10 Ocak tarihinde Roma'da düzenlenen AB'nin Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Dördüncü Zirvesi'nde RT'nin çekim ekibinin görüşmelere katılmasına izin vermemişti.

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    Etiketler:
    Fransız Anayasası, RT, Margarita Simonyan, Emmanuel Macron, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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