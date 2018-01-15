Simonyan, Macron'a Fransa Anayasası'nı okumasını tavsiye etti

Macron'un sözcüsünün basın toplantısına katılmak üzere Elysee Sarayı'na giden RT France muhabirine toplantıyı takip edemeyeceği bildirildi.

Muhabir, "Basın kartımı gösterdim ve hangi basın kuruluşunda çalıştığımı sordular. RT'de çalıştığımı söylediğimde, benim gazeteci olmadığımı ve içeri girebilmem için gazeteci olmam gerektiğini söylediler" dedi.

RT France muhabiri, basın toplantısına katılacağını daha önceden bildirmeyen gazetecilerinse toplantıya kabul edildiğini belirtti.

'MACRON, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YERİNE BAGET EKMEĞİNİ KORUYOR'

Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RT France muhabirine yönelik tutuma tepki gösterdi.

Simonyan, "Elysee Sarayı, RT muhabirlerine bir hafta içinde ikinci kez akreditasyon vermedi. İfade özgürlüğü yerine baget ekmeğini koruyan Macron'a Fransa Anayasası'nı dikkatele okumasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Macron'un ekibi, 10 Ocak tarihinde Roma'da düzenlenen AB'nin Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Dördüncü Zirvesi'nde RT'nin çekim ekibinin görüşmelere katılmasına izin vermemişti.