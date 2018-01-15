Kayıt
00:49 16 Ocak 2018
Ankara-3°C
İstanbul+ 6°C
Canlı Yayın
    Arama
    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

    Yunanistan'da yeni 'kemer sıkma' önlemleri meclisten geçti

    © REUTERS/ Alkis Konstantinidis
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yunan Parlamentosu'ndaki oylamada "kemer sıkma" önlemlerini içeren torba yasa tasarısı, meclisten geçti. Meclisteki oylama sırasında, düzenlemeleri protesto eden göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

    Ekonomik krizden kurtulmaya çabalayan Yunanistan'da kreditörlerin talepleri doğrultusunda düzenlenerek meclise getirilen yeni "kemer sıkma" önlemleri onaylandı.

    Yunanistan'da genel grev
    © AFP 2018/ LOUISA GOULIAMAKI
    Yunanistan’da bazı meslek grupları greve gidiyor
    SYRIZA VE ANEL OYLARIYLA

    Yunanistan Parlamentosundaki oylamada torba yasa tasarısı, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) oyları ve bir bağımsız milletvekilinin desteğiyle meclisten geçti.

    Sendikaların karşı çıktığı ve grev hakkını zorlaştıran düzenlemenin de dahil olduğu pek çok alanda "kemer sıkma" önlemleri getiren torba yasa tasarısı, 295 milletvekilinin katıldığı oylamada 154 "evet" oyu aldı.

    'ÜLKENİN GELECEĞİNİ İPOTEK ALTINA ALACAK'

    Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın bu yıl kurtarma paketi programından hükümetin belirttiği şekilde çıkamayacağını belirterek, ülkenin geleceğinin ipotek altına alındığını savundu.

    ÇİPRAS: SENDİKALAR BİLGİ KİRLİLİĞİ YARATIYOR

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © REUTERS/ Michalis Karagiannis
    Yunanistan'da Çipras yönetiminden bir ilk: Piyasalara geri dönüyor
    SYRIZA lideri ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise eleştirilere yanıt vererek yeni düzenlemelerle kurtarma paketi programından çıkış için önemli bir adım atılacağını kaydetti.

    Çipras, grev haklarıyla ilgili sendikaları bilgi kirliliği yaratmakla suçlarken düzenlemenin grev hakkını tehdit etmediğini söyledi.

    Yeni düzenlemeyle batık krediler nedeniyle haciz gelen mülklerin satışının kolaylaştırılması, işletmelerde grev kararı almak için gereken oranın yükseltilmesi ve aile yardımı ödeneklerinde kesintiler planlanıyor.

    ​Düzenlemelerin meclisten geçmesiyle, 22 Ocak'ta bir araya gelecek Euro Grubu toplantısında 86 milyar euro'luk kurtarma paketi kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verilmesi bekleniyor.

    'GREV HAKKIMIZDAN ELİNİZİ ÇEKİN'

    Öte yandan, mecliste parti liderleri arasında tartışmalar yaşanırken, sendikaların çağrısıyla meclisin önünde toplanan binlerce kişi, düzenlemeleri protesto etti. Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, "Grev haklarımızdan elinizi çekin" yazılı pankart taşıdı.

    Yunan Parlamentosu önünde 'kemer sıkma' önlemlerine karşı gösteriler düzenlendi.
    © REUTERS/ Kostas Baltas
    Yunan Parlamentosu önünde 'kemer sıkma' önlemlerine karşı gösteriler düzenlendi.

    Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) çağrılarıyla toplanan gruplar, Yunan Parlamentosunun bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

    Göstericilerden bir grubun meclis bahçesine girmeye çalışmasıyla ise polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

    Etiketler:
    Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), Euro Bölgesi, Bağımsız Yunanlar (ANEL), SYRIZA, Kiriakos Miçotakis, Aleksis Çipras, Yunanistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Doğal güzellikleriyle büyüleyen Kırım
    Doğal güzellikleriyle büyüleyen Kırım’ın manzaraları
    Karikatür
    'Washington, Fırat Nehri'nin doğusunda kalmak istiyor'
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam