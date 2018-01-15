Yunanistan'da yeni 'kemer sıkma' önlemleri meclisten geçti

Yunan Parlamentosu'ndaki oylamada "kemer sıkma" önlemlerini içeren torba yasa tasarısı, meclisten geçti. Meclisteki oylama sırasında, düzenlemeleri protesto eden göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Ekonomik krizden kurtulmaya çabalayan Yunanistan'da kreditörlerin talepleri doğrultusunda düzenlenerek meclise getirilen yeni "kemer sıkma" önlemleri onaylandı.

© AFP 2018/ LOUISA GOULIAMAKI Yunanistan’da bazı meslek grupları greve gidiyor

Yunanistan Parlamentosundaki oylamada torba yasa tasarısı, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) oyları ve bir bağımsız milletvekilinin desteğiyle meclisten geçti.

Sendikaların karşı çıktığı ve grev hakkını zorlaştıran düzenlemenin de dahil olduğu pek çok alanda "kemer sıkma" önlemleri getiren torba yasa tasarısı, 295 milletvekilinin katıldığı oylamada 154 "evet" oyu aldı.

Protesters clash with police outside the Parliament over government's multi-bill containing further austerity measures and restrictions to the right to #strike.#Greece pic.twitter.com/OdcPdDAeM3 — Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) 15 January 2018

​'ÜLKENİN GELECEĞİNİ İPOTEK ALTINA ALACAK'

Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın bu yıl kurtarma paketi programından hükümetin belirttiği şekilde çıkamayacağını belirterek, ülkenin geleceğinin ipotek altına alındığını savundu.

ÇİPRAS: SENDİKALAR BİLGİ KİRLİLİĞİ YARATIYOR

SYRIZA lideri ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise eleştirilere yanıt vererek yeni düzenlemelerle kurtarma paketi programından çıkış için önemli bir adım atılacağını kaydetti.

Çipras, grev haklarıyla ilgili sendikaları bilgi kirliliği yaratmakla suçlarken düzenlemenin grev hakkını tehdit etmediğini söyledi.

Yeni düzenlemeyle batık krediler nedeniyle haciz gelen mülklerin satışının kolaylaştırılması, işletmelerde grev kararı almak için gereken oranın yükseltilmesi ve aile yardımı ödeneklerinde kesintiler planlanıyor.

Dozens of policemen guard Parliament ahead of austerity bill vote. Clashes earlier outside#Greece pic.twitter.com/dhJ9NYGyqx — Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) 15 January 2018

​Düzenlemelerin meclisten geçmesiyle, 22 Ocak'ta bir araya gelecek Euro Grubu toplantısında 86 milyar euro'luk kurtarma paketi kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verilmesi bekleniyor.

'GREV HAKKIMIZDAN ELİNİZİ ÇEKİN'

Öte yandan, mecliste parti liderleri arasında tartışmalar yaşanırken, sendikaların çağrısıyla meclisin önünde toplanan binlerce kişi, düzenlemeleri protesto etti. Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, "Grev haklarımızdan elinizi çekin" yazılı pankart taşıdı.

© REUTERS/ Kostas Baltas Yunan Parlamentosu önünde 'kemer sıkma' önlemlerine karşı gösteriler düzenlendi.

Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) çağrılarıyla toplanan gruplar, Yunan Parlamentosunun bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Göstericilerden bir grubun meclis bahçesine girmeye çalışmasıyla ise polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.