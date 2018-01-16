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    CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer

    Almanya'da CSU'dan doğrudan koalisyon görüşmelerine yeşil ışık

    Hannibal Hanschke
    Avrupa
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    Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti ile doğrudan koalisyon görüşmelerine başlanmasına yeşil ışık yaktı.

    CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, partisinin yönetim kurulu toplantısından sonra Münih'te yaptığı açıklamada, toplantıda, cuma günü Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile SPD arasında hükümeti kurmak amacıyla yapılan ön görüşmelerde varılan anlaşmanın değerlendirildiğini söyledi.

    Angela Merkel Martin Schulz
    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
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    CSU Yönetim Kurulu'nun CDU ve SPD ile doğrudan koalisyon görüşmelere başlama kararını aldığını belirten Scheuer, "Biz, ön görüşmelerde SPD ile vardığımız sonuçtan memnun olduğumuz için koalisyon görüşmelerine başlanması yönünde karar aldık" dedi.

    'ANLAŞMAYA VARILAN MADDELER MÜZAKEREYE AÇIK DEĞİL'

    Ön görüşmelerden çıkan sonucun koalisyon görüşmeleri için iyi bir temel teşkil ettiğini vurgulayan Scheuer, anlaşmaya varılan maddelerin müzakereye açık olmadığını kaydetti.

    Öte yandan SPD'nin bazı temsilcileri, CDU/CSU ve SPD arasında ön görüşmelerde alınan bazı kararların yeniden müzakere edilmesini istiyor.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, SPD lideri Martin Schulz ve CSU lideri Horst Seehofe
    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
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    Ön görüşmelerden çıkan sonuçtan memnun olmayan SPD'liler özellikle vergi politikası ve sağlık sigortası konularının yeniden müzakere edilmesini talep ediyor.

    'BU SADECE BİR TEMEL'

    SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, Alman basınına yaptığı açıklamada, ön görüşmelerin sonucunun koalisyon görüşmeleri için sadece bir temel olabileceğini belirterek, "Şimdi, her şey müzakere edildi gibi yapılıyor. Bu, hiçbir şekilde böyle değil" şeklinde konuştu.

    SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner
    © AFP 2018/ Tobias SCHWARZ
    SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner

    Rheinland-Plalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer de bazı maddelerin bir kez daha müzakere edilmesi gerektiğini ifade ederek "Biz ön görüşmelerdeki anlaşmayı imzalayıp, tamam bu artık böyle diyemeyiz. Yoğun görüşmelerin yapılması lazım. Ayrıntıların konuşulması lazım. Elbette, bizim için özellikle önemli olan konulara yeniden değinmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Almanya'da koalisyon ön görüşmesinde üzerinde uzlaşılan 28 sayfalık taslak
    © REUTERS/ Hannibal Hanschke
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    CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder ise ön görüşmelerden çıkan sonuçların tartışılmayacağını belirterek, "Bazı konular sadece SPD'ye değil, bize de zor geldi" ifadesini kullandı.

    Kauder, CDU/CSU'nun da önemli konularda taviz verdiğini belirterek, ön görüşmelerde SPD'nin önemli başarılar elde ettiğini kaydetti.

    YETKİLİ KURULLARDAN GEÇECEK

    CDU/CSU ve SPD'nin müzakere heyetleri "büyük koalisyonu" kurmak amacıyla yapılan ön görüşmeleri cuma günü tamamlayarak doğrudan koalisyon görüşmelerine geçme kararı almıştı. Bu karar partilerin yetkili kurullarının onayından da geçmesi gerekiyor. CDU buna daha önce yönetim kurulunda onay verirken, SPD kararı 21 Ocak Pazar yapılacak olağanüstü kurultayda alacak.

    Almanya Devlet Başkanı Frank Walter Steinmeier
    © REUTERS/ Axel Schmidt
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    Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından hükümeti kurmak amacıyla müzakereler yapan CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler, FDP'nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

    Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier devreye girerek CDU/CSU ve SPD'yi büyük koalisyonu kurmak için masaya oturmaya ikna etmiş, bu partiler arasında 7 Ocak'ta başlayan ön görüşmeler cuma günü tamamlamıştı.

    Etiketler:
    SPD, CSU, Ralf Stegner, Andreas Scheuer, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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