'Puigdemont Brüksel'den dönmediği sürece Katalonya'yı yönetemez'

Böylece Puigdemont'un görüntülü bağlantıyla yemin etmesinin yolunu kapatan, hukuk danışmanlarının bağlayıcılığı bulunmayan 20 sayfalık raporunda, ayrıca eski başkanın vekalet de veremeyeceği vurgulandı.
'ADALETTEN KAÇARKEN BÖLGEYİ YÖNETMEYE NİYET ETMESİ SAÇMA'
"Uzaktan veya temsilciler aracılığıyla ya da başka tür bir hileyle başkan olma imkanının" bulunmadığını kaydeden Rajoy, "Birinin Brüksel'de bulunup adaletten kaçarken bölgesel hükümetin başkanlığına aday olmaya niyet etmesi saçma" dedi.
Katalonya Parlamentosu'nun 21 Aralık seçimleri sonrası ilk oturumu 17 Ocak'ta yapılacak. Seçimi kazanan bağımsızlık yanlısı partilerin, ülke dışında bulunan vekillerin durumu nedeniyle hükümet kurup kuramayacağı bilinmiyor.
KATALONYA KRİZİNDE NELER YAŞANDI?
Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim 2017'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, Katalonya yerel parlamentosu da referandumunun sonucuna bağlı olarak 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı.
Ayrıca, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamasıyla bazı Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmış, eski Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont, dört eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.
21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde ise ayrılıkçı partiler, hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.
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