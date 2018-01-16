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    Carles Puigdemont

    'Puigdemont Brüksel'den dönmediği sürece Katalonya'yı yönetemez'

    © REUTERS/ Francois Lenoir
    Avrupa
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    Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un Belçika'dan hakkında tutuklama kararı bulunan İspanya'ya dönmediği sürece eski görevine gelmesinin mümkün olmadığı bildirildi.

    Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont
    © REUTERS/ Albert Gea
    Ayrılıkçılar Puigdemont'ta anlaştı: Katalonya Brüksel'den mi yönetilecek?
    Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu hukuk danışmanlarının raporunda, ilgili kanunlar incelendikten sonra Puigdemont'un şahsen parlamentoda bulunmadığı sürece yemin edemeyeceği belirtildi.

    Böylece Puigdemont'un görüntülü bağlantıyla yemin etmesinin yolunu kapatan, hukuk danışmanlarının bağlayıcılığı bulunmayan 20 sayfalık raporunda, ayrıca eski başkanın vekalet de veremeyeceği vurgulandı.

    'ADALETTEN KAÇARKEN BÖLGEYİ YÖNETMEYE NİYET ETMESİ SAÇMA'

    Eylemciler 'Oy kullanacağız', 'Merhaba demokrasi' sloganları atıp, 'Diktatörlüğü durdurun' pankartı taşıdı. Katalonya'nın bağımsızlığını savunan sivil toplum örgütleri İspanyol jandarmasının dün gerçekleştirdiği gözaltılar ve Katalan resmi kurumlarında yaptığı aramalara karşı uzun süreli protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.
    © REUTERS/ Susana Vera
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    Gün içinde İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da Puigdemont'un bölgeyi Belçika'dan yönetmeye çalışması durumunda merkezi hükümetin özerk yönetim üzerindeki kontrolünün süreceğini söyledi.

    "Uzaktan veya temsilciler aracılığıyla ya da başka tür bir hileyle başkan olma imkanının" bulunmadığını kaydeden Rajoy, "Birinin Brüksel'de bulunup adaletten kaçarken bölgesel hükümetin başkanlığına aday olmaya niyet etmesi saçma" dedi.

    Katalonya Parlamentosu'nun 21 Aralık seçimleri sonrası ilk oturumu 17 Ocak'ta yapılacak. Seçimi kazanan bağımsızlık yanlısı partilerin, ülke dışında bulunan vekillerin durumu nedeniyle hükümet kurup kuramayacağı bilinmiyor.

    Carles Puigdemont
    © REUTERS/ Francois Lenoir
    Puigdemont: Rajoy, Katalonya'nın tokadını suratına yedi
    Ayrılıkçı partiler, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont'un görüntülü bağlantı yoluyla yemin edebileceğini açıklamıştı.

    KATALONYA KRİZİNDE NELER YAŞANDI?

    Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim 2017'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, Katalonya yerel parlamentosu da referandumunun sonucuna bağlı olarak 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı.

    Katalonya'daki parlamento seçimlerini ayrılıkçılar kazandı
    © REUTERS/ Albert Gea
    Katalonya'daki parlamento seçimlerini ayrılıkçılar kazandı
    Ancak aynı gün merkezi hükümet, İspanya Senatosunun onayıyla Anayasa'nın 155. maddesini uygulayarak, yerel yönetim ve parlamentoyu feshetmiş, 21 Aralık 2017'de de erken yerel seçime gidilmesine karar vermişti.

    Ayrıca, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamasıyla bazı Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmış, eski Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont, dört eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.

    21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde ise ayrılıkçı partiler, hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.

    Etiketler:
    Mariano Rajoy, Carles Puigdemont, Brüksel, Katalonya, İspanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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