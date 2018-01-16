'Puigdemont Brüksel'den dönmediği sürece Katalonya'yı yönetemez'

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu hukuk danışmanlarının raporunda, ilgili kanunlar incelendikten sonra Puigdemont'un şahsen parlamentoda bulunmadığı sürece yemin edemeyeceği belirtildi.

Böylece Puigdemont'un görüntülü bağlantıyla yemin etmesinin yolunu kapatan, hukuk danışmanlarının bağlayıcılığı bulunmayan 20 sayfalık raporunda, ayrıca eski başkanın vekalet de veremeyeceği vurgulandı.

'ADALETTEN KAÇARKEN BÖLGEYİ YÖNETMEYE NİYET ETMESİ SAÇMA'

© REUTERS/ Susana Vera Katalonya krizinin İspanya'ya maliyeti 1 milyar euro

Gün içinde İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da Puigdemont'un bölgeyi Belçika'dan yönetmeye çalışması durumunda merkezi hükümetin özerk yönetim üzerindeki kontrolünün süreceğini söyledi.

"Uzaktan veya temsilciler aracılığıyla ya da başka tür bir hileyle başkan olma imkanının" bulunmadığını kaydeden Rajoy, "Birinin Brüksel'de bulunup adaletten kaçarken bölgesel hükümetin başkanlığına aday olmaya niyet etmesi saçma" dedi.

Katalonya Parlamentosu'nun 21 Aralık seçimleri sonrası ilk oturumu 17 Ocak'ta yapılacak. Seçimi kazanan bağımsızlık yanlısı partilerin, ülke dışında bulunan vekillerin durumu nedeniyle hükümet kurup kuramayacağı bilinmiyor.

Ayrılıkçı partiler, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont'un görüntülü bağlantı yoluyla yemin edebileceğini açıklamıştı.

KATALONYA KRİZİNDE NELER YAŞANDI?

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim 2017'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, Katalonya yerel parlamentosu da referandumunun sonucuna bağlı olarak 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı.

© REUTERS/ Albert Gea Katalonya'daki parlamento seçimlerini ayrılıkçılar kazandı

Ancak aynı gün merkezi hükümet, İspanya Senatosunun onayıyla Anayasa'nın 155. maddesini uygulayarak, yerel yönetim ve parlamentoyu feshetmiş, 21 Aralık 2017'de de erken yerel seçime gidilmesine karar vermişti.

Ayrıca, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamasıyla bazı Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmış, eski Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont, dört eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.

21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde ise ayrılıkçı partiler, hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.