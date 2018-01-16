Sırp politikacı, Kosova'da başından vurularak öldürüldü

Daha önce Sırbistan Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Özgürlük, Demokrasi ve Adalet Partisi'nin lideri 64 yaşındaki Ivanovic'e 5 kurşun isabet ettiği belirtilirken saldıranların kimliği henüz tespit edilemedi.

Kosovo Serb leader shot dead in northern town https://t.co/xy9b5W0W9o pic.twitter.com/fhZiMAS1cG — Reuters Top News (@Reuters) 16 Ocak 2018

​AVUKATI SPUTNİK'E KONUŞTU

Sputnik'e konuşan Sırp politikacının avukatı Nebojsa Vlajic, "Saldırının sorumlularını söylemek şu an için imkansız. Ivanovic'in ailesinin hangi adımları atacağını söylemek içinse henüz erken" ifadelerini kullandı.

Ivanovic'e tehditler gelip gelmediğini bilmediğini de kaydeden Vlajic, politikacının vücudunun üst kısmına çok sayıda kurşun isabet ettiğinin altını çizdi.

Ivanovic, Kosova’da Sırpların yoğunlukta olduğu kuzey bölgelerinde en önemli isimlerden biriydi.

Kosova Meclisi’nin 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Sırpların yoğun yaşadığı kuzey bölgelerinde bu karar şiddetli bir şekilde protesto edilmişti.

Kosova Mahkemesi, 1998-1999 savaşındaki savaş suçlarından dolayı Ivanovic’i suçlu bulmuştu. Ancak üst mahkemenin kararı bozmasının ardından, Ivanovic’in yeniden yargılanmasına hükmedilmişti.