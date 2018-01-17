Almanya'da PKK soruşturmaları arttı

Yaklaşık 14 bin PKK sempatizanının olduğu tahmin edilen Almanya'da, örgüt destekçilerine yönelik soruşturmaların yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Almanya'da 2013 yılında PKK'yla bağlantılı 15 soruşturma açılmışken bu sayının geçen yıl 130'a ulaştığı bildirildi.

Almanya Federal Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, PKK'ya üye oldukları ya da örgütü destekledikleri şüphesiyle 2014 ve 2015 yıllarında 20'nin üzerinde kişi hakkında soruşturma açıldı. Savcılık bu sayının 2016 yılında 40'ı aştığına dikkat çekti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, haklarında dava açılanlardan kaçının mahkum edildiğine dair ise açıklama yapılmadı.

Almanya'da 1993 yılında yasaklanan PKK'nın ülkedeki destekçileri ve üyeleri cezai takibata tabi tutuluyor. Türkiye ise uzun süredir PKK yandaşlarına karşı harekete geçmediği gerekçesiyle Almanya'yı eleştiriyordu.

YENİ BİR PKK DAVASI BAŞLIYOR

© AFP 2018/ Tobias Hase Almanya'da bir kişiye PKK üyeliğinden hapis cezası verildi

Öte yandan PKK'nın Oldenburg kentinin bölge sorumlusu olduğu suçlamasıyla 43 yaşındaki bir kişinin bugün Celle'deki Eyalet Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanıyor. Sanık Irak'ın kuzeyine seyahatler düzenlemek ve örgüte eleman toplanmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Sanık hakkında 'terörist bir örgütü desteklemek' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Almanya çapında 14 bin civarında PKK yandaşı olduğu tahmin ediliyor.