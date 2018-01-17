Almanya'da PKK soruşturmaları arttı

Almanya'da 2013 yılında PKK'yla bağlantılı 15 soruşturma açılmışken bu sayının geçen yıl 130'a ulaştığı bildirildi.
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, haklarında dava açılanlardan kaçının mahkum edildiğine dair ise açıklama yapılmadı.
Almanya'da 1993 yılında yasaklanan PKK'nın ülkedeki destekçileri ve üyeleri cezai takibata tabi tutuluyor. Türkiye ise uzun süredir PKK yandaşlarına karşı harekete geçmediği gerekçesiyle Almanya'yı eleştiriyordu.
YENİ BİR PKK DAVASI BAŞLIYOR
Öte yandan PKK'nın Oldenburg kentinin bölge sorumlusu olduğu suçlamasıyla 43 yaşındaki bir kişinin bugün Celle'deki Eyalet Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanıyor. Sanık Irak'ın kuzeyine seyahatler düzenlemek ve örgüte eleman toplanmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Sanık hakkında 'terörist bir örgütü desteklemek' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
© AFP 2018/ Tobias Hase
Almanya çapında 14 bin civarında PKK yandaşı olduğu tahmin ediliyor.
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