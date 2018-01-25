Avrupalılar, ABD’nin Rusya ile iş birliği yapan şirketlere yönelik yaptırımlarına karşı

Sputnik Görüşler çerçevesinde yapılan araştırma, Fransa, Almanya ve İngiltere vatandaşlarının çoğunun ABD’nin Rusya ile doğalgaz alanında iş birliğini yapan Avrupa şirketlerine karşı yaptırımlar uygulamasını kabul edilemez bulduğunu ortaya koydu.

© AP Photo/ Ivan Sekretarev Rusya: ABD'nin yaptırım listesini genişletmesine karşılık vereceğiz

ABD’de kabul edilen yasa tasarısı, ABD’ye Rusya ile birlikte doğalgaz projelerine katılan bazı Avrupa şirketlerine karşı yaptırımlar uygulama imkanını tanıdı. Konuyla ilgili Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen araştırmaya katılan Fransızların yüzde 65’i ve Almanların yüzde 61’i, ABD’nin Avrupa partnerleriyle ilişkilerinde yaptırımların baskı aracı olarak uygulanmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. İngilizlerin yüzde 47’si de bu görüşe katılırken, Polonya’da araştırmaya katılanların yüzde 39’u, ABD'nin yaptırımlarının Avrupa şirketlerine zarar verse bile uygulanabildiği görüşünü ifade etti.

Bu arada Fransa, Almanya ve İngiltere’de ABD’nin yaptırımlarına karşı çıktığını belirtenlerin çoğunu 65 ve üzeri yaş grubuna ait kişilerin oluşturduğuna dikkat çekildi.

© Sputnik/ Avrupalılar, ABD’nin Rusya ile iş birliği yapan şirketlere yönelik yaptırımlara karşı

20-27 Eylül 2017 tarihlerinde Fransız Ifop araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya 18 yaşın üzerindeki 3228 kişi katıldı. Nüfusun cinsiyete göre dağılımı, yaş grubu ve coğrafya dikkate alınarak gerçekleştirilen araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95'tir.