Avrupalılar, ABD’nin Rusya ile iş birliği yapan şirketlere yönelik yaptırımlarına karşı

ABD’de kabul edilen yasa tasarısı, ABD’ye Rusya ile birlikte doğalgaz projelerine katılan bazı Avrupa şirketlerine karşı yaptırımlar uygulama imkanını tanıdı. Konuyla ilgili Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen araştırmaya katılan Fransızların yüzde 65’i ve Almanların yüzde 61’i, ABD’nin Avrupa partnerleriyle ilişkilerinde yaptırımların baskı aracı olarak uygulanmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. İngilizlerin yüzde 47’si de bu görüşe katılırken, Polonya’da araştırmaya katılanların yüzde 39’u, ABD'nin yaptırımlarının Avrupa şirketlerine zarar verse bile uygulanabildiği görüşünü ifade etti.
© AP Photo/ Ivan Sekretarev
Bu arada Fransa, Almanya ve İngiltere’de ABD’nin yaptırımlarına karşı çıktığını belirtenlerin çoğunu 65 ve üzeri yaş grubuna ait kişilerin oluşturduğuna dikkat çekildi.
© Sputnik/
Avrupalılar, ABD’nin Rusya ile iş birliği yapan şirketlere yönelik yaptırımlara karşı
20-27 Eylül 2017 tarihlerinde Fransız Ifop araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya 18 yaşın üzerindeki 3228 kişi katıldı. Nüfusun cinsiyete göre dağılımı, yaş grubu ve coğrafya dikkate alınarak gerçekleştirilen araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95'tir.
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