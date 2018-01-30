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    Volkswagen

    Maymun deneyleri skandalı sonrası Volkswagen'de ilk görevden alma

    © AFP 2018/ JOHN MACDOUGALL
    Avrupa
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    Maymunlar üzerinde egzoz dumanı solutarak deney yaptırdığı ortaya çıkan Alman otomotiv devi Volkswagen, (VW) skandalın ardından Dış İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Departmanı Başkanı Thomas Steg'in görevinden alındığını açıkladı. Avrupa Birliği'nden de skandalla ilgili yapılan açıklamada Almanya'ya konuyu soruşturması çağrısı yapıldı.

    Volswagen
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Alman otomotiv devlerine 'maymunlar ve insanlar üzerinde deney' suçlaması
    VW'nin yanı sıra  yanı sıra Daimler ve BMW gibi Alman otomotiv devleri tarafından görevlendirilen 'Avrupa Ulaşım Sektöründe Çevre ve Sağlık Araştırmaları Derneği'nin (EUGT) dizelin 'çevre dostu' olduğunu savunmak için 2014 yılında 10 adet maymun üzerinde ABD'de deney yaptığının ortaya açıkmasının ardından Volkswagen'de üst düzey bir yönetici görevden alındı.

    Alman gazetesi Sueddeutsche Zeitung da egzoz dumanı içinde bulunan zehirli azot oksit gazının (NOx) solunmasının etkilerini test etmek için 25 sağlıklı insan üzerinde daha önce EUGT tarafından deney yapıldığını öne sürmüştü.

    'SORUŞTURMA SON HIZ DEVAM EDİYOR'

    Şirketten yapılan açıklamada Dış İişkiler ve Sürdürülebilirlik Departmanı Başkanı Thomas Steg'in kendi isteği ile görevinden ayrıldığı açıklandı.

    Volkswagen CEO'su  açıklamasında '2017'de sonlandırılan EUGT'nin faaliyetlerini ayrıntılı şekilde inceliyoruz ve gerekli sonuçları çıkarıyoruz. Steg tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu açıkladı ve ben buna saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı. 

    Şirket soruşturmanın 'son hız' devam ettiğini de belirtti. Maymun deneylerinin ortaya çıkmasının ardından VW, BMW ve Daimler deneyleri kınamış ve konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

    Volkswagen CEO'su Matthias Mueller
    © REUTERS/ Kai Pfaffenbach
    Volkswagen CEO'su Matthias Mueller

    Söz konusu maymun deneyleri VW'nin dizel emisyon testlerini kasıtlı olarak yanlış gösteren yazılımın bulunduğu bir araçla (Volkswagen Beetle) ile yapılmıştı. 

    Volkswagen dünya genelinde 11 milyondan fazla dizel araca hava kirliliğini kontrol eden sistemi devre dışı bırakan bir yazılım yüklediğini kabul etmiş, şirket CEO'su Martin Winterkorn görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

    AB: ŞOKE OLDUK

    Volkswagen
    © REUTERS/ Imelda Medina
    Emisyon skandalı, Volkswagen'in yönetim kurulu başkanına uzandı
    Alman hükümeti, siyasiler, çevre örgütleri ve hayvan hakları savunucuları maymunlar üzerinde deney yapılmasını kınamıştı.

    Konuyla ilgili son açıklama Avrupa Birliği'nden (AB) geldi.

    Deneyleri 'etik olmayan ve kabul edilemez' olarak niteleyen Brüksel, Almanya'ya skandalı soruşturma çağrısı yaptı.

    Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas "Herkes gibi biz de haberler nedeniyle şoke olduk. Alman yetkililerin konuyu soruşturma hedefine önem veriyoruz, umarım bunu yaparlar" dedi.

    'BİRKAÇ BİREYİN HATASI MI YOKSA ŞİRKET KÜLTÜRÜNDEKİ SİSTEMATİK BİR SORUN MU?'

    Volskwagen'in 'Dizelgate' olarak anılan önceki emisyon testi skandalına AB'nin vereceği yanıtlardan sorumlu olan endüstri komiseri Elzbieta Bienkowska da Twitter'dan yaptığı açıklamada " İnsanlar ve maymunlar üzerinde dizel emisyonu testi yapmak etik değil ve 21. yüzyılda hiçbir Avrapalı şirket için kabul edilemez. Tekrarlıyorum. Bu birkaç bireyin hatası mı yoksa şirket kültüründeki sistematik bir sorun mu? Sıfır emisyona yatırım yapma zamanı" dedi.

    'HOLLANDA'DA YILLARDIR HAYVAN VE İNSANLAR ÜZERİNDE EGZOS DUMANI DENEYLERİ YAPILIYOR'

    Diğer taraftan Hollanda'da da dizel egzos dumanlarının etkilerini araştırmak için  insanlar ve hayvanlar üzerinde 'yıllardır' deney yapıldığı öne sürüldü.

    İddia, Hollanda basınına konuşan bilim insanlarından geldi.

    İddiaya göre bunlardan birinde 2006 yılında gönüllüler azami 2 saat boyunca dizel motorundan çıkan seyreltilmiş emisyona maruz bırakıldı.

    'ARA SIRA İNSANLAR ÜZERİNDE DENEY YAPTIM'

    Hollanda Kamu Sağlığı Ulusal Ensitüsü'nde çalışan (RIVM) toksikolojist Flemming Casse NRC gazetesine yaptığı açıklamda insanların trafiğin yoğun olduğu yerlerde her gün bu emisyonları soluduğunu savunarak Almanya ve ABD'deki deneylere gösterilen tepkiyi 'bir bardak suda fırtına koparmak' olarak niteledi.

    RIVM'da çalışan toksikoloji profesörü Paul Borm da NOS televizyonuna açıklamasında "Ben de RIVM için deneyler yaptım. Fareler, sıçanlar ve evet, ara sıra da insanlar üzerinde" ifadelerini kullandı.

    Ancak toksikolojist Casse, NRC'ye yaptığı açıklamada bu deneylerin katı kurallar altında yapıldığını ve her biri için tıbbi etik komiteden onay alınması gerektiğini vurguladı.

    Casse "Katılımcılar araştırmamız nedeniyle hasta olmamalı" diye konuştu.

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