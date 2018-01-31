Polonya'da pazar günü alışveriş yasağı

Polonya'da büyük marketleri vuracak şekilde pazar günleri alışveriş ve ticareti büyük oranda kısıtlayan yasayı onaylayan Cumhurbaşkanı Duda, market emekçilerinin dinlenme imkanına kavuşacağını ve çocukların anne babalarıyla daha fazla vakit geçirebileceğini söyledi.

AB üyesi Polonya, iktidardaki muhafazakar eğilimli Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) tartışmalı icraatlarıyla gündemden düşmezken bu kez Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, pazar günleri alışveriş ve ticareti büyük oranda kısıtlayan bir yasayı onayladı.

As well as signing into law a ban on Sunday shopping, President @AndrzejDuda also yesterday put his signature to two bills that will further restrict the sale and consumption of alcohol https://t.co/NkKlhIHIc5 — Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) 31 Ocak 2018

​

Hükümet, Dayanışma Sendikası ve Katolik Kilisesi'nin birlikte hazırladığı yasayı imzalayan Duda, bunun çalışanların aile hayatına yardımcı olacağını söyledi. Ancak yasanın asıl hedef aldığı kesim olan Batılı süper market zincirlerinin, en büyük geliri pazar günü elde ettikleri için tepki göstermelerine kesin gözüyle bakılıyor.

Poland limits Sunday shopping so families can spend time together – to the fury of supermarkets https://t.co/WxTbdZEMN2 — Daily Mail Online (@MailOnline) 30 Ocak 2018

​UZUN SAATLER DÜŞÜK ÜCRETE ÇALIŞTIRIYORLAR

Polonya halkının çok çalışan kesimleri, genellikle pazar günlerini toplu alışveriş yapmaya ayırıyor. Bunun için de Batılı süper market zincirlerine yöneliyor. Ancak marketler, haftasonu çalışanları yok pahasına ücretlerle uzun saatler boyu çalıştırmakla eleştiriliyor.

'HERKESİN RAHAT BİR PAZAR GÜNÜ GEÇİRMEYE HAKKI VAR' © AP Photo/ Seth Perlman Polonya Sağlık Bakanlığı: Tavşanlar gibi sevişin

İmza töreninde, yasa sayesinde pazar günü market emekçilerinin dinlenme imkanına kavuşacağını ve çocukların anne babalarıyla daha fazla vakit geçirebileceğini söyleyen Duda, "Bu, pazar günleri dükkanlarını kapatanlar ile pazar günü dahi çalışarak tatil yapamayan kişilerin dayanışması. Pazar gününü çocukları, aileleri ile geçirmek herkesin hakkı. Herkesin rahat bir pazar günü geçirmeye hakkı vardır'' dedi.

'ALMANYA VE AVUSTURYA'DA DA BÖYLE'

Ne zaman bir dükkana girse bu yüzden çalışanların kendisine teşekkür ettiğini anlatan Polonya Cumhurbaşkanı, büyük perakandecilerden 'anlayış' talep ederken uygulamalarını yeni yasaya uyarlamaları gerektiğini belirtti. Almanya ve Avusturya gibi AB ülkelerinde de benzer yasaların uygulandığını söyledi.

© AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND Polonyalı kadınlar direndi, kürtaj yasası reddedildi

2020'DE PAZAR GÜNLERİ TÜMÜYLE KAPALI OLACAK

Küçük prekendeciler, fırınlar, benzin istasyonları, çiçekçiler, otellerdeki dükkanlar ve sanatsal etkinlikleri için istisnalar getiren yasaya göre 1 Mart 2018'den itibaren ayda iki pazar dükkanlar ve marketler kapalı kalacak. 2019'da ayda sadece bir pazar günü açılabilecek dükkanlar ve marketler, 2020'de ise milli bayramlar haricinde pazar günleri hiç açılmayacak. Ancak bunun ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği tartışması da başladı.