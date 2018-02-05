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    Salah Abdeslam Kasım 2015 Paris saldırıları zanlısı Bürksel'de mahkemede

    Paris saldırılarının zanlısı yargılanıyor: Allah'a güveniyorum

    © REUTERS/ Emmanuel Dunand
    Avrupa
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    Kasım 2015'te Paris'te 130 can alan saldırıların hayattaki tek zanlısı Salah Abdeslam'ın Brüksel'de yargılanmasına başlandı. Yargıcın sorularını yanıtlamayı reddeden Abdeslam ''Allah'a güveniyorum'' dedi.

    Paris'teki terör saldırıları
    © REUTERS/ HANNIBAL HANSCHKE
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    Fas kökenli, Belçika doğumlu, Fransız vatandaşı Salah Abdeslam'ın (Salih Abdüsselam) Kasım 2015'teki Paris saldırılarıyla ilgili yargılanmadan önce Brüksel'de hakim karşısına çıkması gerekiyordu. Bunun için Fransa'dan Belçika'ya getirilen Abdeslam'ın, Belçika'da polisten kaçarken polis memurunu vurmak suçundan yargılanmasına başlandı.

    'SESSİZLİĞİM BENİM SAVUNMAM'

    Ancak mahkemede konuşmayı reddeden 28 yaşındaki zanlı, yargıcın sorularını yanıtlamayacağını söyledi. Paris saldırılarıyla ilgili birinci elden bilgi verebilecek tek zanlı ''Sessizliğim beni suçlu yapmaz, sessizliğim benim savunmam'' derken 'Müslümanların acımasızca yargılandığını' iddia etti.

    Paris'te stad, konser salonu, restoran ve kafelere düzenlenen saldırıların failleri, insanlara ateş açmalarının ardından üzerlerindeki bombaları patlattı. Kendini havaya uçurmak yerine kaçmayı tercih eden tek fail olan Salah Abdeslam'ı Brüksel'deki mahkemenin ressamı böyle çizdi.
    © REUTERS/ Yves Capelle
    Paris'te stad, konser salonu, restoran ve kafelere düzenlenen saldırıların failleri, insanlara ateş açmalarının ardından üzerlerindeki bombaları patlattı. Kendini havaya uçurmak yerine kaçmayı tercih eden tek fail olan Salah Abdeslam'ı Brüksel'deki mahkemenin ressamı böyle çizdi.

    Nice saldırı
    © REUTERS/ Tarubi Wahid Mosta
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    'SİZDEN KORKMUYORUM'

    ''Allah'a ve Hz. Muhammed'e güveniyorum'' diyen Abdeslam, ''Sizden ve sizin müttefiklerinizden korkmuyorum'' diye devam ederken kimi kast ettiğini belirtmedi.

    İNTİHAR BOMBACISI OLMAK YERİNE KAÇTI

    Mart 2016'da yakalanmasından beri polis soruşturmasında da konuşmayı reddeden Salah Abdeslam'ın erkek kardeşi İbrahim, Paris'teki Bataclan konser salonu ile birlikte çok sayıda mekana eşzamanlı düzenlenen saldırılara katılan 7 failden biriydi. Salah Abdeslam'ın bu saldırılar sırasında olay yerinde olduğu, ancak üzerindeki bomba yüklü kemeri çıkarıp atarak Belçika'ya kaçtığı tespit edilmişti.

    Fransa'nın başkenti Paris'te terör saldırıları
    © REUTERS/ Philippe Wojazer
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    RADİKAL İSLAMCILARIN KALESİNDEN

    Brüksel'de radikal İslamcıların kalesi olarak bilinen Molanbeek semtindeki çevrelerle bağlantılı Abdeslam, Brüksel'de bir polis baskını sırasında birlikte olduğu kişilerle birlikte polise ateş etmiş ve 3 polis memurunun yaralanmasına yol açmıştı. Mart 2016'daki polis baskınından üç gün sonra Molenbeek'te yakalanmıştı. Yakalanmasından 4 gün sonra Brüksel'deki metro durağında ve havalimanında saldırılar meydana gelmişti.

     

    Etiketler:
    Paris saldırıları, Salah Abdeslam, Belçika
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