Marsilya'da etrafa ateş açan saldırgan gözaltına alındı

Polisin saldırganı gözaltına aldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Yerel basın daha önce şüphelinin ateş açtıktan sonra bir binanın içine sığındığını ve yakalanması için özel operasyonun yapıldığını duyurmuştu.

‌🔴 [Alerte Info] Un forcené retranché chez lui à #Marseille: le Raid sur place https://t.co/a9z7rQ56kx pic.twitter.com/N7XQfgdICq — La Provence (@laprovence) February 6, 2018

'TERÖRİZMLE BAĞLANTILI DEĞİL'

Şüphelinin neden ateş açtığı ise henüz bilinmiyor.

Ancak France Bleu'ya konuşan bir polis kaynağı olayın yüksek ihtimalle terörizmle bağlantılı olmadığını söyledi.