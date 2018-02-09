Münih Güvenlik Konferansı'ndan 'Avrupa ile Rusya arasında savaş riski artıyor’ iddiası

Münih Güvenlik Konferansı’nın bu yılki raporunda Rusya ile Avrupa arasında bir savaş çıkması ihtimalinin giderek daha da arttığı ileri sürüldü.

Express.co.uk, 16-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Münih Güvenlik Konferansı’nın resmi olarak gelecek hafta perşembe günü yayınlanacak raporunu aktardı.

Raporda, nükleer silahsızlanmaya yönelik anlaşmaların ihlalleri, yeni silahın konuşlandırması ve askeri tatbikatlar nedeniyle artan gerginliğin Rusya ile Avrupa arasında silahlı bir çatışma riskini giderek arttırdığı uyarısında bulunuldu. Bu durumun Avrupa’daki güvenlik durumunun kötüleşmesine yol açabileceği belirtilen raporda “İlişkilerdeki vahamet, yanlış hesaplamalar ve yanlış anlaşılmalar, Rusya ile Avrupa arasında askeri bir çatışmaya yol açabilir” ifadeleri kullanıldı.

‘ABD’NİN KARARI KÖTÜ GİDİŞATI GÜÇLENDİREBİLİR’

Rapora göre, Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerdeki normalleşme sürecini engelleyen etkenlerden biri de Ukrayna’nın doğusundaki kriz. ABD’nin Ukrayna’ya ölümcül silah sevkiyatı yapma kararı alması da gidişatı daha da güçlendirebilir.

Öte yandan üye ülkelerin AB’nin entegrasyonu hakkındaki şüpheleri de giderek artıyor. Macaristan ve Polonya ise Brükselle doğrudan cepheleşme halinde.