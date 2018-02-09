YouTube, Rusya’nın Brexit’e müdahalesine ilişkin kanıt bulamadı

İngiltere Dijital Teknolojiler Komitesi heyetinin Washington ziyareti kapsamında "yalan haberler" (fake news) konulu oturum gerçekleşti. Oturuma Google, YouTube, Facebook, Twitter sosyal medya şirketleri ile CNN ve CBS televizyonlarının temsilcileri katıldı.

​Downs, "Brexit referandumuyla ilgili titiz bir araştırma yaptık ve müdahaleye dahil hiçbir kanıt bulamadık. Rusya'yla herhangi bir bağı bulunan tüm reklam ilanlarını inceledik ve servislerimizin referanduma müdahale için kullanıldığına dair tek bir kanıt bulamadık" dedi.

Daha önce Twitter da Rusya'nın Brexit'e müdahalesine dair kanıt bulamadıklarını açıklamıştı.

İngiltere hükümetinin Rusya'nın Brexit'e müdahalesi yönünde ellerinde delillerinin olmadığını açıklamasına rağmen İngiliz parlamenterler Rus müdahalesini araştırmaya devam ediyor.