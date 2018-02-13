Yunan hükümetinden Türkiye'ye provokasyon suçlaması

Atina merkezli ANA haber ajansına göre, Kardak kayalıkları açıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında gerginlik yaşandığı iddiaları Yunan hükümeti sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos'a soruldu.

'TÜRKLERİN PROVOKASYONLARININ ARTTIĞINI GÖZLEMLİYORUZ'

Tzanakopoulos "Yunan hükümeti ülkenin egemenliğini kararlı bir biçimde koruyacağını defalarca söyledi. Fakat son dönemde Türklerin provokasyonlarının giderek arttığını gözlemliyoruz. Bu bizi çok rahatsız ediyor" dedi.

'YANGINA KÖRÜKLE GİTMEMESİ GEREKEN TÜRKİYE'NİN DAVRANIŞLARINDAN RAHATSIZIZ'

Sözcü Tzanakopoulos, 'Yunan hükümetinin Ege Denizi'nde Türkiye ile çarpışmaktan endişelenip endişelenmediği' sorusuna da, "Durumu çok yakından izliyoruz. Yangına körükle gitmemesi gereken Türkiye'nin davranışlarından rahatsızız" yanıtını verdi.