Fransız bakandan Suriye için Moskova-Tahran turu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye ile ilgili görüşmeler yapmak üzere kısa süre içinde Rusya ve İran'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci ayını doldurmasının ardından YPG'nin davetiyle Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e girdiği haberleri gelirken Fransa devreye girme çabasında. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye ile ilgili görüşmeler yapmak üzere kısa süre içinde Rusya ve İran'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Rusya ve İran'ın yanısıra Türkiye, Suriye'ye siyasi çözüm için Astana sürecinin üç garantör ülkesini oluşturuyor. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Le Drian'dan Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik eleştirel sesler yükselmişti.

'TÜM AKTÖRLERLE GÖRÜŞMEK İÇİN'

Bugün Le Drian ''Fransa Cumhurbaşkanı'nın talebiyle durumu tüm aktörleriyle görüşmek üzere kısa süre içinde Moskova ve Tahran'a gideceğim'' açıklamasını yaptı.

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'GELECEK HAFTA GELEBİLİR'

Sputnik'e konuşan Moskova'daki diplomatik bir kaynak, Fransız bakanın ziyaretinin gelecek hafta gerçekleşebileceğini söyledi.

'DAHA KÖTÜ GÜNLER YOLDA'

Fransa parlamentosunda konuşan Le Drian, Suriye'yi bugüne değin yaşananlardan çok daha kötü bir gidişatla karşı karşıya olduğunu, Suriye'de insani felakete doğru ilerlendiğini söyledi.